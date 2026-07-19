F1 BELGIO

Leclerc: "Ho creduto alla vittoria fino alla fine"

Il ferrarista si gode un'altra domenica da protagonista: "Ho avuto fortuna con la safety-car, ma il passo era passo forte"

19 Lug 2026 - 16:54
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Un primo e un secondo posto nelle ultime due gare non sono male per chi sembrava aver perso la strada. Anche a Spa, Charles Leclerc ha dato dimostrazione del suo talento, conquistando un podio che anche in Belgio sembrava insperato. "Ho creduto alla vittoria fino alla fine, ho avuto fortuna con la safety-car, ma il passo era passo forte. Ho avuto un po' di difficoltà nei primi giri con le hard, ma oggi abbiamo fatti un bel passo in avanti", le parole del monegasco della Ferrari.

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