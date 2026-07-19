F1 BELGIO

Le pagelle di Spa-Francorchamps: Antonelli, altra laurea da pilota vero

AKA torna a dettare la sua legge, ma Leclerc si è ritrovato. Verstappen tra parole e fatti, Hamilton più forte della sfortuna. Sorpresa Bortoleto-Audi

di Alberto Gasparri
19 Lug 2026 - 18:11
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Antonelli 10 - Non si è scomposto né quando è stato attaccato e superato al via, né quando la virtual safety-car ha dato una mano a Leclerc. Nemmeno avesse dieci anni di F1 alle spalle e qualche titolo mondiale in bacheca. Ha tirato come solo lui sa fare, ha aspettato il momento giusto e poi ha affondato la sua zampata, allungando solo quando ce n'era bisogno. E lo ha fatto a Spa, su una pista per piloti veri. E lui lo è

Leclerc 9 - La Vsc gli ha dato una mano, certo, ma il pilota che tra Silverstone e Spa ha raccolto 43 punti, più di chiunque altro, è quello che tutti i tifosi Ferrari vogliono vedere. Non si è arreso nemmeno alla fine, quando Antonelli lo ha sverniciato. E adesso la Mercedes sa che dovrà fare i conti anche con lui.

Verstappen 8 - Ci ha provato, ma il cambio gomme anticipato non ha avuto fortuna. Intanto ha messo il suo nome sul 300° podio della Red Bull in F1. Tra un mugugno e un altro, quando c'è da pestare sul pedale dell'acceleratore, Max non si tira mai indietro.

Hamilton 7 - In una domenica in cui gli è andato tutto storto (penalità, macchina danneggiata e meccanico colpito ai box), ha portato a casa un quarto posto che gli ha permesso di superare Russsell in classifica generale. Magra consolazione, ma lui e Leclerc adesso possono far sognare il Cavallino.

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Piastri 6,5 - Non si è quasi mai visto, anche se ha battagliato, approfittando più dei guai degli avversari che delle sue capacità. Sneza infamia e senza lode, in atresa di tempi migliori.

Norris 6,5 - E' partito tredicesimo e ha fatto quello che poteva. Alla fine ha raccolto meno di quello che avrebbe meritato, ma almeno all'inizio, si è goduto un po' di gloria, guardando tutti dall'alto in basso.

Hadjar 7 - Un sesto posto a Spa non si può certo buttare via, soprattutto se la tua gara inizia dal fondo dello schieramento per una penalizzazione. In un weekend complicato, ha fatto il massimo e forse qualcosa di più senza dare troppo nell'occhio.

Russell sv - La sua gara è finita dopo poche curve per colpa di un contatto con Hamilton. E' stato un signore a non dare (giustamente) colpe al ferrarista, ma intanto è passato da -25 a -50, vedendosi superare proprio dall0ingelse. Di certo non la sorte non è dalla sua parte.

Bortoleto 7 - Ha portato l'Audi davanti alle Racing Bulls e alle Alpine, che non è davvero male per un quasi debuttante su una monoposto tutta nuova. Forse è la più bella sorpresa della stagione.

Williams 4 - Albon 15° e Sainz 16°, dietro vedono il traguardo solo Ocon, Bottas e Alonso. I distacchi sono pesanti, la luce in fondo al tunnel non si vede e anche i piloti stanno perdendo la pazienza.

Le foto del GP di Spa-Francorchamps

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