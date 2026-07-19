Le pagelle di Spa-Francorchamps: Antonelli, altra laurea da pilota vero

Antonelli 10 - Non si è scomposto né quando è stato attaccato e superato al via, né quando la virtual safety-car ha dato una mano a Leclerc. Nemmeno avesse dieci anni di F1 alle spalle e qualche titolo mondiale in bacheca. Ha tirato come solo lui sa fare, ha aspettato il momento giusto e poi ha affondato la sua zampata, allungando solo quando ce n'era bisogno. E lo ha fatto a Spa, su una pista per piloti veri. E lui lo è