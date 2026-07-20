Antonelli pilota vero, davvero: la sentenza di Suzuka, Montreal, Monaco e Spa

Finora la F1 ha corso dieci GP della stagione 2026 e metà di questi si sono svolti su piste vere per piloti veri. Stiamo parlando di Suzuka, Montreal, Monaco, Silverstone e Spa-Francorchamps. Tracciati vecchio stile, disegnati dalla natura e dalla mano dell'uomo, non dal computer. Tracciati, che hanno scritto pagine di storia automobilistica e consacrato campioni leggendari. Sarà un caso, ma proprio in questi circuiti Andrea Kimi Antonelli ha fatto quasi il pieno di successi, vincendo quattro volte e vedendo sfumare il pokerissimo solo a causa di un problema tecnico, che lo ha fermato sul più bello in Inghilterra.