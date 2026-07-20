Antonelli pilota vero, davvero: la sentenza di Suzuka, Montreal, Monaco e Spa

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Il bolognese ha vinto su quattro piste leggendaria e sulla quinta, Silverstone, solo la sfortuna gli ha negato il pokerissimo. E tra poco arriva Monza...di Alberto Gasparri
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Finora la F1 ha corso dieci GP della stagione 2026 e metà di questi si sono svolti su piste vere per piloti veri. Stiamo parlando di Suzuka, Montreal, Monaco, Silverstone e Spa-Francorchamps. Tracciati vecchio stile, disegnati dalla natura e dalla mano dell'uomo, non dal computer. Tracciati, che hanno scritto pagine di storia automobilistica e consacrato campioni leggendari. Sarà un caso, ma proprio in questi circuiti Andrea Kimi Antonelli ha fatto quasi il pieno di successi, vincendo quattro volte e vedendo sfumare il pokerissimo solo a causa di un problema tecnico, che lo ha fermato sul più bello in Inghilterra.
Tradotto: AKA, a nemmeno 20 anni (li compirà il 25 agosto), sta dimostrando che domina perché è già un campione, al quale manca solo la consacrazione del titolo. Di questo passo, è solo questione di tempo. Insomma, in pochi lo dicono, forse per scaramanzia, ma non vincere il Mondiale, questo Mondiale, sarebbe un peccato. Anche se non siamo nemmeno a metà campionato e tutto può ancora accadere. L'occasione, però, è adesso e bisogna coglierla perché in F1 non sai mai cosa ti riserverà il futuro.
La verità è che con il suo sorriso e la sua naturalezza, Antonelli sta facendo passare per normali, cose che non lo sono affatto. Sei vittorie d'autorità, un secondo posto, un terzo e due "zero" per problemi tecnici a pochi chilometri dal traguardo, che sarebbero potuti essere un successo (a Silverstone) e una piazza d'onore (a Barcellona) in più. Chissà quando ci renderemo davvero conto di cosa sta combinando questo ricciolino dal piede pesante. Hai voglia a frenare gli entusiasmi, quando vedi correre un talento del genere.
Ma se qualcuno avesse bisogno di ulteriori conferme, tra poco arriva una certa Monza...