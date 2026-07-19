Formula 1, GP Belgio: Antonelli trionfa a Spa davanti a Leclerc, terzo Verstappen

Antonelli si mette allora a caccia di Leclerc e annulla un ritardo di due secondi e mezzo in pochi giri, mentre Norris incappa in alcuni problemi durante la sua sosta, scivolando all’ottavo posto: il focus è però sulla lotta per la leadership della gara e a prendersela è Kimi alla trentaquattresima tornata. Il leader del campionato non lascia scampo a Charles al momento dell’attacco, ma poi fatica a volare via in aria pulita: un vantaggio di circa due secondi gli basta però per tagliare per primo il traguardo e vincere lo storico Gran Premio di Spa. Antonelli eguaglia così le sei vittorie in F1 di Patrese: solo Ascari ha fatto meglio tra gli italiani, con 13. La Ferrari di un ottimo Leclerc deve accontentarsi, invece, della seconda piazza, mentre terza è la Red Bull di Verstappen. A completare la Top5 sono poi Hamilton e Piastri, con Lewis che sorpassa Oscar al giro 40 di 44: chiude settimo il Campione del Mondo in carica Norris. Passando alla classifica del Mondiale, Antonelli è ora primo con 204 punti, mentre al secondo posto sale Hamilton (159 punti), che sorpassa Russell (154 pt.) in graduatoria.