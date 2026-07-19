Formula 1, GP Belgio: Antonelli trionfa a Spa davanti a Leclerc, terzo Verstappen

© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
Andrea Kimi Antonelli vince il GP del Belgio di F1, tornando così al successo dopo tre gare senza. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull’iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza la propria leadership nella classifica Mondiale, favorito anche dal ritiro di Russell al primo giro (contatto con Hamilton). Si deve invece accontentare del secondo posto Leclerc, autore di una grande gara in sella alla sua Ferrari, mentre terzo è Verstappen. Lewis (penalizzato) è 4°, Piastri 5°.
LA GARA
Dopo aver conquistato nella giornata di ieri la sua sesta pole position stagionale, Andrea Kimi Antonelli scatta dalla prima casella nel Gp del Belgio e innesca subito un corpo a corpo con un aggressivo Max Verstappen: i due si scambiano la prima posizione un paio di volte nelle prime curve, mentre termina immediatamente la gara di George Russell. L’inglese della Mercedes finisce nella ghiaia dopo un contatto con Lewis Hamilton ed è costretto così al ritiro già al primo giro, mentre Charles Leclerc si porta in seconda posizione grazie a un grande sorpasso all’esterno su Verstappen a Les Combes. Dopo qualche passaggio in regime di safety car, riparte la corsa e Max si riporta davanti alla Ferrari del monegasco, che arriva poi al contatto con Piastri a curva 5 nel corso dell’ottavo giro. Hamilton risale allora al quarto posto, ma riceve una penalità di cinque secondi (da scontare al primo pit-stop) per l’incidente con Russell: tra i piloti britannici a volare è Norris, partito dalla tredicesima posizione e diventato leader virtuale della gara al giro 21 (unico tra i big a non aver ancora cambiato le gomme). Leclerc sfrutta invece una virtual safery car (detriti in pista) per portarsi davanti ad Antonelli a parità di pit-stop, salendo poi in prima posizione grazie al sorpasso su Norris al ventitreesimo giro, mentre Hamilton viene investigato per unsafe release (contatto con un meccanico ai box), con i commissari che rimandano ogni decisione dopo la conclusione della gara.
Antonelli si mette allora a caccia di Leclerc e annulla un ritardo di due secondi e mezzo in pochi giri, mentre Norris incappa in alcuni problemi durante la sua sosta, scivolando all’ottavo posto: il focus è però sulla lotta per la leadership della gara e a prendersela è Kimi alla trentaquattresima tornata. Il leader del campionato non lascia scampo a Charles al momento dell’attacco, ma poi fatica a volare via in aria pulita: un vantaggio di circa due secondi gli basta però per tagliare per primo il traguardo e vincere lo storico Gran Premio di Spa. Antonelli eguaglia così le sei vittorie in F1 di Patrese: solo Ascari ha fatto meglio tra gli italiani, con 13. La Ferrari di un ottimo Leclerc deve accontentarsi, invece, della seconda piazza, mentre terza è la Red Bull di Verstappen. A completare la Top5 sono poi Hamilton e Piastri, con Lewis che sorpassa Oscar al giro 40 di 44: chiude settimo il Campione del Mondo in carica Norris. Passando alla classifica del Mondiale, Antonelli è ora primo con 204 punti, mentre al secondo posto sale Hamilton (159 punti), che sorpassa Russell (154 pt.) in graduatoria.