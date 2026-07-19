Hamilton-Russell, incidente al via a Spa: Lewis penalizzato, Mercedes ritirata

È iniziato letteralmente col botto il Gp del Belgio di Formula 1. Subito dopo la partenza Lewis Hamilton ha urtato George Russell che è finito nella ghiaia: il britannico è stato costretto a ritirarsi. Lewis invece è riuscito a proseguire ma i commissari gli hanno rifilato 5 secondi di penalità. Così Russell ai giornalisti: "Lo reputo un incidente di gara, forse avrei potuto allargarmi un po' di più. Ma anche lui forse poteva frenare in maniera diversa"