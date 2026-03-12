Parla Phil Charles, il genio dell'elettrico: "Mercedes F1 ha lavorato con la Formula E"

È stato in Renault, ai tempi dei titoli Mondiali di Fernando Alonso, alla Toro Rosso - da capo degli ingegneri - ha visto esplodere il talento di Carlos Sainz e Max Verstappen e poi, nel 2018, si è trasferito in Formula E. Quelli alla Jaguar dovevano essere solo sei mesi di passaggio, giusto il tempo di trascorrere il “gardening” obbligatorio tra un team di F1 e l’altro. Invece Phil Charles si è innamorato delle monoposto elettriche.

Attenzioni dal circus

Il team DS Peske lo ha messo sotto contratto per sviluppare il progetto Gen4, ma sono arrivate attenzioni inaspettate anche dalla Formula 1: come lui stesso aveva dichiarato, in inverno alcuni dei suoi ex colleghi, ancora oggi in F1, lo hanno chiamato chiedendogli qualche consiglio per lo sviluppo delle vetture con il nuovo regolamento. Oggi il Deputy Team Principal di DS Penske ce ne ha svelati alcuni: quali potrebbero essere i segreti della Mercedes, cosa dobbiamo aspettarci dal GP di Shanghai e chi sono i piloti che si adatteranno meglio a questo nuovo stile di guida.

"Mercedes F1 ha integrato la divisione di Formula E"

