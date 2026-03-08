Milan-Inter: la "prova del sette" tra Allegri e Chivu nel derby numero 246

La domenica sera del derby di Milano può dire tanto del destino di questo campionato: a +13 (ma anche a +10, in caso di pari) l'Inter avrebbe il cammino verso lo scudetto in discesa, a +7 la situazione per il Milan resterebbe complicata ma la spinta emozionale della stracittadina, e i precedenti dell'anno scorso e del 2022, potrebbero regalare nuove speranze ai rossoneri. È la prova del sette: entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento dopo aver vissuto, in tempi diversi, un filotto di sei stracittadine da incorniciare. Se l’Inter fino al 22 aprile 2024 - il derby della seconda stella - poteva vantare un passato recente di dominio assoluto con 6 vittorie di fila contro i cugini, il Milan recentemente ha saputo ribaltare l’inerzia, presentandosi alla sfida numero 246 della storia forte di quattro vittorie e due pareggi negli ultimi sei scontri diretti. Un equilibrio sottile che poggia su una base storica profondissima: il bilancio in tutte le competizioni recita infatti 91 successi nerazzurri, 83 rossoneri e 71 pareggi (in Serie A 205 derby: 78 vittorie Inter, 67 Milan e 60 pari).