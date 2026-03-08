Russell: "Non poteva iniziare meglio". Antonelli: "Brutta partenza, poi buon passo"

" È andata come ci aspettavamo ma senza la Virtual Safety Car non so se avremmo vinto la gara. La Ferrari era molto veloce nelle zone giuste e soprattutto al via. Avrebbero potuto vincere. Gran battaglia ad inizio Gran Premio con Leclerc. Sapevo che le Ferrari ci avrebbero messo in difficoltà al via. Ringrazio il mio team, era da tanto tempo che non avevo a disposizione una macchina così competitiva, non poteva esserci un inizio migliore di questo. Anche una volta preso il comando, era difficile tenerlo a causa dello straight mode. C'è qualcosa da rivedere perché il margine di vantaggio non era molto ma intanto è bello fare doppietta. Di sicuro non le vinceremo tutte noi... La concorrenza è molto forte. Certo, il nostro dominio era atteso ma siamo stati anche fortunati".