Russell: "Non poteva iniziare meglio". Antonelli: "Brutta partenza, poi buon passo"
I due piloti delle Frecce d'Argento riflettono sui contorni della doppietta australiana
GEORGE RUSSELL
" È andata come ci aspettavamo ma senza la Virtual Safety Car non so se avremmo vinto la gara. La Ferrari era molto veloce nelle zone giuste e soprattutto al via. Avrebbero potuto vincere. Gran battaglia ad inizio Gran Premio con Leclerc. Sapevo che le Ferrari ci avrebbero messo in difficoltà al via. Ringrazio il mio team, era da tanto tempo che non avevo a disposizione una macchina così competitiva, non poteva esserci un inizio migliore di questo. Anche una volta preso il comando, era difficile tenerlo a causa dello straight mode. C'è qualcosa da rivedere perché il margine di vantaggio non era molto ma intanto è bello fare doppietta. Di sicuro non le vinceremo tutte noi... La concorrenza è molto forte. Certo, il nostro dominio era atteso ma siamo stati anche fortunati".
ANDREA KIMI ANTONELLI
"Il miglior inizio possibile per noi. Ho fatto una brutta partenza, perdendo tante posizioni. Quindi ho dovuto rimontare. Ho avuto un problema, non ho potuto fare burnout arrivando in griglia, la macchina non rispondeva quando acceleravo. Dobbiamo lavorare su questa fase. Nei primi giri con l'attack mode c'è stata tanta azione, mi sono divertito. Nel complesso una buona gara e un buon passo, soprattutto alla fine. Sono contento. La macchina c'è, bisogna andare forte anche in curva, la macchina è bella da guidare ma la Ferrari va forte, non possiamo abbassare la guardia. Fine settimana up and down ma ho reagito bene ad ogni problema".