Genoa, oltre 300 tifosi alla seduta a porte aperte al Signorini
Oltre trecento tifosi hanno raccolto l'invito del Genoa per seguire dal vivo la ripresa degli allenamenti al centro sportivo Signorini che ha riaperto i suoi cancelli a tre mesi dall'ultimo allenamento libero per i tifosi di metà novembre.
Dopo un iniziale saluto della squadra ai tifosi presenti, ricambiato da un lungo applauso, i giocatori sono stati poi impegnati nel consueto lavoro agli ordini di mister De Rossi e del suo staff.
Alla seduta hanno preso parte tutti gli effettivi compresi tre giocatori della primavera, Gilbertini, Lafont e Galvano. In campo anche il terzo portiere Siegrist, ormai recuperato dalla frattura al dito subita a dicembre.
De Rossi dopo una iniziale fase di riscaldamento ha diviso i giocatori in gruppi per torelli specifici dedicati al controllo della palla, seguito da mini partitelle a pressione cinque contro cinque fino ad una partitella a campo ridotto 11 contro 11. Massima attenzione da parte del pubblico che ha accompagnato alcune conclusioni con applausi ma in generale ha preferito cercare di carpire le indicazioni del tecnico che ha chiesto a gran voce più volte "qualità nel palleggio", sottolineando con frasi positive i gesti tecnici dei suoi giocatori.
Tra i calciatori più seguiti i due esordienti Baldanzi e Amorim, che hanno giocato la loro prima gara a Cremona nell'ultimo turno, e il difensore svedese Zatterstrom, altro giocatore arrivato nel mercato di gennaio e poco utilizzato fino ad ora. Al termine della seduta i giocatori si sono avvicinati alla rete della Gradinata rilasciando autografi e concedendosi per le foto di rito.