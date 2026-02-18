Genoa, oltre 300 tifosi alla seduta a porte aperte al Signorini

Tra i calciatori più seguiti i due esordienti Baldanzi e Amorim, che hanno giocato la loro prima gara a Cremona nell'ultimo turno, e il difensore svedese Zatterstrom, altro giocatore arrivato nel mercato di gennaio e poco utilizzato fino ad ora. Al termine della seduta i giocatori si sono avvicinati alla rete della Gradinata rilasciando autografi e concedendosi per le foto di rito.