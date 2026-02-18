Christian Jidayi trovato morto: addio all'ex Cesena e Forlì
L'ex calciatore Christian Jidayi è stato trovato senza vita a Lido Adriano durante il turno di servizio in Polizia. Indagini in corso sulle cause del decesso.
Il mondo dello sport e della pubblica sicurezza piange la scomparsa di Christian Jidayi, l'ex calciatore 37enne trovato senza vita nella notte tra il 17 e il 18 febbraio 2026 nella Pineta di Lido Adriano, mentre prestava servizio per la Polizia Provinciale di Ravenna.
Nato ad Avellino nel 1987 e cresciuto nel vivaio del Cesena, Jidayi si era messo in luce giovanissimo al Bellaria-Igea Marina, prima di tornare in Serie B con i bianconeri e approdare al Mantova nel 2008. Terzino fisico e duttile, aveva poi costruito una solida carriera tra Serie C e D indossando le maglie di Bassano, Novara, Lecco e Saint-Christophe, vivendo una parentesi significativa al Forlì (44 presenze e un gol) prima di chiudere con l'agonismo alla Pro Patria nel 2016.
Appesi gli scarpini al chiodo, aveva intrapreso la carriera in divisa: prima nella Polizia Locale di Gambettola fino allo scorso luglio e infine nel comando provinciale ravennate, lasciando un vuoto immenso tra i colleghi e nella famiglia, della quale fa parte anche il fratello William, anch’egli ex calciatore professionista (un passato, tra le altre, anche al Sassuolo) e agente.