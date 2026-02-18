Christian Jidayi trovato morto: addio all'ex Cesena e Forlì

Nato ad Avellino nel 1987 e cresciuto nel vivaio del Cesena, Jidayi si era messo in luce giovanissimo al Bellaria-Igea Marina, prima di tornare in Serie B con i bianconeri e approdare al Mantova nel 2008. Terzino fisico e duttile, aveva poi costruito una solida carriera tra Serie C e D indossando le maglie di Bassano, Novara, Lecco e Saint-Christophe, vivendo una parentesi significativa al Forlì (44 presenze e un gol) prima di chiudere con l'agonismo alla Pro Patria nel 2016.