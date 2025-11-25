Roman Bilinski promosso in Formula 2 con Dams

"Sono davvero onorato di far parte di una squadra storica come la Dams Lucas Oil. La Formula 2 è una sfida incredibile e sono pronto a dare il massimo per rappresentare la squadra al massimo livello. Ho imparato molto negli ultimi anni e non vedo l'ora di trasformare quell'esperienza in risultati in pista. Ringrazio la Dams Lucas Oil per avermi dato questa opportunità e per essersi affidata a me", le parole di Bilinski.