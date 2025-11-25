Roman Bilinski promosso in Formula 2 con Dams

Il giovane pilota polacco: "È una sfida incredibile, pronto a dare il massimo"
© Ufficio Stampa
Roman Bilinski continua la sua crescita verso la Formula 1. Il giovane pilota polacco correrà il prossimo anno in Formula 2 con il team Dams Lucas Oil. Come compagno di squadra avrà lo svedese Dino Beganovic. Una sfida importante, una squadra competitiva per il classe 2004 che si appresta a vivere una stagione interessante da rookie, dopo aver corso in Formula 3 con dei lampi degni di nota.
"Sono davvero onorato di far parte di una squadra storica come la Dams Lucas Oil. La Formula 2 è una sfida incredibile e sono pronto a dare il massimo per rappresentare la squadra al massimo livello. Ho imparato molto negli ultimi anni e non vedo l'ora di trasformare quell'esperienza in risultati in pista. Ringrazio la Dams Lucas Oil per avermi dato questa opportunità e per essersi affidata a me", le parole di Bilinski.