Formula 1
GP LAS VEGAS

Antonelli: "Strategia rischiosa, ha funzionato". Wolff: "La miglior gara di Kimi"

Tra Qatar e Abu Dhabi il pilota italiano all'assalto della sesta piazza di Hamilton nella classifica generale

di Stefano Gatti
23 Nov 2025 - 08:59
© Getty Images

© Getty Images

Il primo a fargli i complimenti al suo rientro ai box è stato nientemeno che Max Verstappen, il vincitore del Gran Premio. Per Andrea Kimi Antonelli non poteva esserci conclusione migliore di un fine settimana tutto in salita nei due giorni di prove e particolarmente in qualifica. Scattato dalla penultima fila, AKA è passato indenne nel mucchio selvaggio della prima curva, ha smarcato dopo tre soli giri il pit stop e da lì in avanti si è lanciato nella missione - apparentemente impossibile - di completare la distanza senza ulteriori passaggi in corsia box, gestendo a livello psicologico la penalità di cinque secondi per scatto anticipato al semaforo. Nel finale di gara Kimi ha tenuto a bada Oscar Piastri e Charles Leclerc, i quali peraltro non hanno affondato i colpi sapendo di potergli passare davanti virtualmente nell'ordine d'arrivo, grazie alla penalità stessa. Il forcing finale del "nostro" gli ha permesso di chiudere la gara in vista della Mercedes di Russell, salvando per un decimo il quinto posto su Leclerc. Oltre a quelli di Verstappen, a fine gara Kimi ha incassato anche i complimenti di Toto Wolff.

© Getty Images

© Getty Images

ANDREA KIMI ANTONELLI

"Non mi sono proprio accorto di essermi mosso in anticipo al via. Peccato per la penalità, sarebbero stati due punti in più per noi. Però sono contento della mia gara. Abbiamo messo in atto una strategia molto rischiosa ma siamo riusciti a farla funzionare. Verso metà gara mi sono preoccupato perché vedevo del graining formarsi all'interno della anteriore destra. Negli ultimi giri però si è ripulita, il tempo sul giro è sceso e mi sono tranquillizzato. Peccato per il via così indietro. Purtroppo in qualifica - sono andato a rivedermela - ho avuto un bloccaggio prendendo una pozzanghera. È tutta esperienza. L'importante è aver fatto punti per la nostra classifica Costruttori". 

TOTO WOLFF

"Per me Kimi ha fatto la sua miglior gara della sua stagione, soprattutto in termini di gestione gomme. Il rapporto tra lui e Russell è molto equilibrato. Entrambi puntano a prevalere sull'altro e così facendo si spingono a vicenda".

E adesso? Negli ultimi due appuntamenti di Losail e Abu Dhabi Antonelli può puntare alla sua prima vittoria in un Gran Premio, magari facendo anche un po' da "arbitro" nella sfida per il titolo tra il superfavorito Norris, il suo compagno di squadra Piastri e... Verstappen. Più ancora, Kimi ha la concreta chance di mettere la freccia (d'argento) su Hamilton nella corsa alla sesta casella della classifica piloti. 

© Getty Images

© Getty Images

formula 1
antonelli
wolff
mercedes
strategia
gara
kimi

