Antonelli: "Strategia rischiosa, ha funzionato". Wolff: "La miglior gara di Kimi"

"Non mi sono proprio accorto di essermi mosso in anticipo al via. Peccato per la penalità, sarebbero stati due punti in più per noi. Però sono contento della mia gara. Abbiamo messo in atto una strategia molto rischiosa ma siamo riusciti a farla funzionare. Verso metà gara mi sono preoccupato perché vedevo del graining formarsi all'interno della anteriore destra. Negli ultimi giri però si è ripulita, il tempo sul giro è sceso e mi sono tranquillizzato. Peccato per il via così indietro. Purtroppo in qualifica - sono andato a rivedermela - ho avuto un bloccaggio prendendo una pozzanghera. È tutta esperienza. L'importante è aver fatto punti per la nostra classifica Costruttori".