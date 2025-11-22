F1: Felipe Massa vince in tribunale a Londra, il caso sul Mondiale 2008 va a processo

Sui suoi canali social, Felipe Massa ha accolto con determinazione la sentenza, sottolineando la volontà delle istituzioni dell'epoca di nascondere i fatti: "La Corte ha riconosciuto la solidità del nostro caso e non ha consentito agli imputati di soffocare la verità sul 2008. Quell'incidente deliberato mi è costato un titolo mondiale, e le autorità dell’epoca hanno preferito insabbiare i fatti anziché difendere l’integrità dello sport."