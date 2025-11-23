Alla roulette di Las Vegas "escono" il 4 e l'81. Verstappen, paradosso... vincente

Dagli acuti estivi alla retromarcia autunnale per il rookie brasiliano che appena l'aria si è fatta un po' più frizzante si è come bloccato. Un'involuzione inattesa che ha lasciato interdetti i sostenitori del giovane paulista della Sauber. A parziale discolpa di Gabriel (e facendo le dovute proporzioni) va detto che un periodo-no quest'anno lo ha attraversato anche Antonelli, per poi uscirne più veloce e determinato. Il voto a stelle e strisce resta negativo, il giudizio è sospeso in attesa delle ultime due tappe stagionali.