Verstappen: "Ci vediamo in Qatar". Norris: "Ho un po' esagerato al via"

L'olandese deciso a giocarsi a Losail le sue ultime chances nella corsa al titolodi Stefano Gatti
MAX VERSTAPPEN
"Oggi è andata bene. Dopo le prove non sapevo bene come si sarebbero comportate le gomme. Al via non sai mai cosa può succedere. Io sono scattato bene, Norris ha cercato di difendersi ed è andato lungo, così ne ho potuto approfittare: per me è stato perfetto! Ho cercato di trovare il mio ritmo, ho visto che era tutto a posto e sono andato via. Questa gara di solito per noi è difficile in termini di degrado gomme ma oggi abbiamo avuto tutto sotto controllo. Avevo passo, ho potuto spingere, fermandomi al pit stop esattamente a metà gara. Mi sono sentito sempre a mio agio e ho potuto spingere per chiudere con un buon vantaggio senza consumare troppo le gomme. Nel Mondiale sono un po' troppo indietro ma in Qatar tra una settimana darò il massimo e proverò a vincere entrambe sia la Sprint che il Gran Premio. Questa è stata una stagione di alti e bassi ma abbiamo imparato molto e queste lezioni saranno preziose per il futuro, in modo da potere lottare per il titolo fin dall'inizio. Ora godiamoci il momento e poi vediamo tra una settimana".
LANDO NORRIS
"Ho lasciato vincere Max, volevo fare un po' di show qui a Las Vegas! No dai, scherzo: ho fatto una... cavolata! Oggi non è stata la mia gara migliore ma nulla da dire: se chi vince ha venti secondi di vantaggio vuol dire che è stato più bravo di noi. È stata difficile ma anche divertente. Sono ancora in un momento positivo, non sono soddisfatto ma non posso nemmeno essere completamente deluso. È vero, ho un po' esagerato al via, sono stato troppo aggressivo e poi troppo ottimista in frenata. Mi è costato la vittoria ma in fin dei conti ho aumentato il mio vantaggio nella classifica generale. Nel finale abbiamo avuto credo un problema ai sensori della benzina, il team mi ha chiesto di rallentare. Volevo vincere, Las Vegas è una gara da vincere. Però poteva andare peggio. Ora pensiamo alla prossima".
GEORGE RUSSELL
"Ho avuto un problema con lo sterzo come in prova. Il pit stop non è andato molto bene e mi ha costretto a forzare, aumentando il consumo delle gomme che poi nel finale erano andate. Il podio era il miglior risultato per noi oggi".
OSCAR PIASTRI
"È stata una gara difficile sotto molti punti di vista. Prima il contatto al via con Lawson, poi un piccolo errore da parte mia (nella sfida con Leclerc, ndr). Il mio passo in aria pulita era molto buono ma le circostanze mi hanno complicato la vita. Ovviamente per la corsa al titolo al momento tutto mi gioca contro. Tante cose qui sono state fuori dal mio controllo: la bandiera gialla in qualifica, il contatto oggi al via. Per tutte le altre... devo pensarci io e cercare di venirne fuori".
ANDREA KIMI ANTONELLI
"Non mi sono proprio accorto di essermi mosso in anticipo al via. Peccato per la penalità, sarebbero stati due punti in più per noi. Però sono contento della mia gara. Abbiamo messo in atto una strategia molto rischiosa ma siamo riusciti a farla funzionare. Verso metà gara mi sono preoccupato perché vedevo del graining formarsi all'interno della anteriore destra. Negli ultimi giri però si è ripulita, il tempo sul giro è sceso e mi sono tranquillizzato. Peccato per il via così indietro. Purtroppo in qualifica - sono andato a rivedermela -ho avuto un bloccaggio prendendo una pozzanghera. È tutta esperienza. L'importante è aver fatto punti per la nostra classifica Costruttori".