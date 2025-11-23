Verstappen: "Ci vediamo in Qatar". Norris: "Ho un po' esagerato al via"

"Oggi è andata bene. Dopo le prove non sapevo bene come si sarebbero comportate le gomme. Al via non sai mai cosa può succedere. Io sono scattato bene, Norris ha cercato di difendersi ed è andato lungo, così ne ho potuto approfittare: per me è stato perfetto! Ho cercato di trovare il mio ritmo, ho visto che era tutto a posto e sono andato via. Questa gara di solito per noi è difficile in termini di degrado gomme ma oggi abbiamo avuto tutto sotto controllo. Avevo passo, ho potuto spingere, fermandomi al pit stop esattamente a metà gara. Mi sono sentito sempre a mio agio e ho potuto spingere per chiudere con un buon vantaggio senza consumare troppo le gomme. Nel Mondiale sono un po' troppo indietro ma in Qatar tra una settimana darò il massimo e proverò a vincere entrambe sia la Sprint che il Gran Premio. Questa è stata una stagione di alti e bassi ma abbiamo imparato molto e queste lezioni saranno preziose per il futuro, in modo da potere lottare per il titolo fin dall'inizio. Ora godiamoci il momento e poi vediamo tra una settimana".