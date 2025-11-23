Leclerc: "Mi sono preso rischi incredibili". Hamilton: "Non so più cosa augurarmi"

Il Team Principal Vasseur prova a rilanciare la sfida in vista dei due ultimi appuntamentidi Stefano Gatti
© Getty Images
CHARLES LECLERC
"Credo di non aver lasciato nulla di intentato oggi. Ogni giro per me era un giro da qualifica. Mi sono preso ad ogni giro rischi incredibili per superare, perché in rettilineo eravamo fermi. Ho rischiato come in qualifica. Non ho rimpianti. Siamo finiti per un decimo dietro ad Antonelli... Si poteva forse fare meglio nella gestione della power uint o qualcosa d'altro. Alla fine non è andata male. Sensazioni contrastanti da parte mia. Non sono soddisfatto di aver concluso al sesto posto, ma se guardo alla mia gara, non ho lasciato nulla sul tavolo: ho fatto delle belle battaglie e mi sono preso i miei buoni rischi, quindi, a livello personale, sono soddisfatto della mia prestazione di oggi.Il primo stint è stato divertente, ho guadagnato terreno con dei bei sorpassi, ma dopo il pit stop è diventato più difficile. La nostra velocità di punta non era delle migliori il che rendeva difficile lottare con gli avversari. Ho compensato un po’ con il mio modo di frenare, ma con Oscar (Piastri) agganciato al DRS di Kimi (Antonelli), era complicato raggiungerli per provare a guadagnare altre posizioni.Abbiamo ancora due gare davanti a noi e vogliamo chiudere la stagione in bellezza, portando a casa una vittoria per tutta la squadra. Darò tutto".
LEWIS HAMILTON
"Non so più cosa augurarmi. Vorrei tanto regalare ai ragazzi un bel risultato, perché se lo meritano. È quello il mio obiettivo per le ultime due gare. È stata una serata difficile, sicuramente non una di quelle che ricorderò con piacere. Siamo partiti bene e sono riuscito a guadagnare diverse posizioni nel primo stint. Il contatto con Albon nel secondo stint ha causato qualche danno, che ha influenzato il ritmo e reso più difficile avvicinarmi a Hülkenberg.Se guardiamo il lato positivo, siamo comunque riusciti a tornare in zona punti, e ogni punto conta per il campionato Costruttori. Un grande grazie ai tifosi che sono venuti in così numerosi nonostante il freddo intenso".
FREDERIC VASSEUR (Team Principal)
"Hamilton è partito bene, recuperando diverse posizioni ma eravamo un po' tutti alla cieca in termini di gestione gomme. Siamo rimasti sorpresi dai quarantotto giri di Antonelli con la hard. Noi e altri abbiamo faticato molto di più. La differenza a favore di Kimi è stata fare tutta la gara in aria pulita, credo abbia dovuto superare solo Ocon. Leclerc ha avuto un contatto con Alonso ad inizio gara, se rientravamo al pit stop un giro prima saremmo finiti dietro a Sainz. È sempre facile parlare dopo e dire che si doveva fare diversamente. Il nostro problema qui è che abbiamo puntato tutto sulle qualifiche ma poi in gara non avevamo velocità di punta e siamo rimasti bloccati dietro ai nostri diretti avversari. Nelle due ultime gare dobbiamo evitare questo errore e provare a vincerne almeno una. Lewis ha avuto un’ottima partenza dalla P20, recuperando molto bene. È anche vero che nessuno sapeva davvero cosa aspettarsi dalle gomme e siamo rimasti sorpresi nel vedere Antonelli riuscire a fare 48 giri con le Hard quando altre vetture erano in difficoltà. La differenza è che Kimi è stato sempre in aria pulita, mentre quando segui qualcuno le gomme si danneggiano e ciò ha un enorme impatto sulla tua gara. Quindi abbiamo recuperato bene, ma non è stato abbastanza. Oggi avevamo un buon ritmo, ma la scelta aerodinamica fatta sulla vettura di Charles ha reso molto difficile effettuare sorpassi. È vero che stava spingendo “come un animale”, come ha detto alla radio. Quando gli altri hanno iniziato a soffrire con le gomme è riuscito a sorpassarli, ma più tardi è diventato difficile. Ora mancano ancora due gare e il nostro obiettivo è ancora cercare di vincerne una prima della fine della stagione".