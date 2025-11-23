Leclerc: "Mi sono preso rischi incredibili". Hamilton: "Non so più cosa augurarmi"

"Hamilton è partito bene, recuperando diverse posizioni ma eravamo un po' tutti alla cieca in termini di gestione gomme. Siamo rimasti sorpresi dai quarantotto giri di Antonelli con la hard. Noi e altri abbiamo faticato molto di più. La differenza a favore di Kimi è stata fare tutta la gara in aria pulita, credo abbia dovuto superare solo Ocon. Leclerc ha avuto un contatto con Alonso ad inizio gara, se rientravamo al pit stop un giro prima saremmo finiti dietro a Sainz. È sempre facile parlare dopo e dire che si doveva fare diversamente. Il nostro problema qui è che abbiamo puntato tutto sulle qualifiche ma poi in gara non avevamo velocità di punta e siamo rimasti bloccati dietro ai nostri diretti avversari. Nelle due ultime gare dobbiamo evitare questo errore e provare a vincerne almeno una. Lewis ha avuto un’ottima partenza dalla P20, recuperando molto bene. È anche vero che nessuno sapeva davvero cosa aspettarsi dalle gomme e siamo rimasti sorpresi nel vedere Antonelli riuscire a fare 48 giri con le Hard quando altre vetture erano in difficoltà. La differenza è che Kimi è stato sempre in aria pulita, mentre quando segui qualcuno le gomme si danneggiano e ciò ha un enorme impatto sulla tua gara. Quindi abbiamo recuperato bene, ma non è stato abbastanza. Oggi avevamo un buon ritmo, ma la scelta aerodinamica fatta sulla vettura di Charles ha reso molto difficile effettuare sorpassi. È vero che stava spingendo “come un animale”, come ha detto alla radio. Quando gli altri hanno iniziato a soffrire con le gomme è riuscito a sorpassarli, ma più tardi è diventato difficile. Ora mancano ancora due gare e il nostro obiettivo è ancora cercare di vincerne una prima della fine della stagione".