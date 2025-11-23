Logo SportMediaset

Verstappen sbanca Las Vegas, Norris e Russell a podio. Impresa Antonelli: quinto dal fondo

Il quattro volte campione del mondo olandese ripete la sua vittoria di due anni fa sullo Strip Circuit

di Stefano Gatti
23 Nov 2025 - 07:37
© Getty Images

© Getty Images

Sesta vittoria stagionale e sessantanovesima della carriera per Max Verstappen che sbanca Las Vegas e tiene in qualche modo vive le sue chances iridate nella sfida con la McLaren con una performance capolavoro incorniciata dal giro più veloce al cinquantesimo e ultimo passaggio. Lando Norris dalla pole position prova a chiudere l'olandese contro il muro al via ma finisce lungo alla prima curva e sfila dietro a George Russell che riesce a superare per la seconda piazza finale solo a due terzi di gara. Per il pilota inglese della McLaren (che prova a raggiungere il leader ma poi si accontenta) il secondo gradino del podio con affanno negli ultimi due giri rappresenta un passo avanti importante verso il titolo iridato che Lando potrebbe mettere sotto chiave tra una settimana in Qatar. Chiude solo quinto infatti il suo compagno di squadra e più immediato inseguitore Oscar Piastri (ora a meno trenta punti da Norris) che taglia il traguardo in quarta posizione davanti ad Andrea Kimi Antonelli, autore di una grande rimonta praticamente dal fondo e penalizzato di cinque secondi per partenza anticipata (AKA ha tagliato il taguardo in quarta posizione) e a Charles Leclerc con la migliore delle Ferrari. Settima piazza finale per il suo ex compagno di squadra Carlos Sainz con la Williams davanti a Isack Hadjar con la Racing Bulls e a Nico Hulkenberg con la Sauber. Decima posizione finale e un punto iridato per Lewis Hamilton al via da fondo griglia.

© Getty Images

© Getty Images

KO e costretti al ritiro già al primo giro Gabriel Bortoleto e Lance Stroll. Il canadese di Aston Martin è stato centrato alla staccata della prima curva dopo il via dalla Sauber del rookie brasiliano, in una carambola che ha coinvolto senza grosse conseguenze anche Alexander Albon (Williams, poi penalizzato per un tamponamento ad Hamilton) e alla Alpine di Franco Colapinto del quale ha tratto vantaggio lo stesso Hamilton che scattava in coda al gruppo. Per Bortoleto cinque posizioni di penalità in griglia (e due punti sulla patente) nel prossimo Gran Premio.

