Verstappen sbanca Las Vegas, Norris e Russell a podio. Impresa Antonelli: quinto dal fondo

Sesta vittoria stagionale e sessantanovesima della carriera per Max Verstappen che sbanca Las Vegas e tiene in qualche modo vive le sue chances iridate nella sfida con la McLaren con una performance capolavoro incorniciata dal giro più veloce al cinquantesimo e ultimo passaggio. Lando Norris dalla pole position prova a chiudere l'olandese contro il muro al via ma finisce lungo alla prima curva e sfila dietro a George Russell che riesce a superare per la seconda piazza finale solo a due terzi di gara. Per il pilota inglese della McLaren (che prova a raggiungere il leader ma poi si accontenta) il secondo gradino del podio con affanno negli ultimi due giri rappresenta un passo avanti importante verso il titolo iridato che Lando potrebbe mettere sotto chiave tra una settimana in Qatar. Chiude solo quinto infatti il suo compagno di squadra e più immediato inseguitore Oscar Piastri (ora a meno trenta punti da Norris) che taglia il traguardo in quarta posizione davanti ad Andrea Kimi Antonelli, autore di una grande rimonta praticamente dal fondo e penalizzato di cinque secondi per partenza anticipata (AKA ha tagliato il taguardo in quarta posizione) e a Charles Leclerc con la migliore delle Ferrari. Settima piazza finale per il suo ex compagno di squadra Carlos Sainz con la Williams davanti a Isack Hadjar con la Racing Bulls e a Nico Hulkenberg con la Sauber. Decima posizione finale e un punto iridato per Lewis Hamilton al via da fondo griglia.