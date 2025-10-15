Presunto stupro nella casa di Schumacher: a processo un amico del figlio Mick

La famiglia Schumacher non risulta coinvolta nel processo penale e nessuno dei suoi membri era presente quando si è verificata la presunta violenza. La donna era impiegata nello staff medico che si prendeva cura di Michael. Per paura di perdere il lavoro, la ragazza inizialmente ha taciuto, poi nel 2022 ha presentato denuncia fornendo agli inquirenti anche uno scambio di messaggi col presunto aggressore che confermerebbero la violenza. Ascoltato dal procuratore nel 2024, l'imputato ha respinto le accuse sostenendo di aver avuto un "rapporto consensuale" con l'infermiera.