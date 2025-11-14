Provò a estorcere 15 milioni alla famiglia Schumacher, il giudice: "Vergogna assoluta, le condanne non cambiano"

Un ex addetto alla sicurezza della famiglia, anch'egli 54enne, era stato condannato per complicità a due anni con la condizionale e a un'ammenda di 2.400 euro. La parte civile chiede ora che venga riconosciuto come coautore e che la pena salga a quattro anni. Gli imputati hanno annunciato che non rilasceranno dichiarazioni in appello, smentendo le attese della parte civile di nuovi elementi di accusa. Il giudice ha definito improbabile un esito senza pena per l'ex addetto alla sicurezza, ma ha ricordato che non ci sono prove di un flusso di denaro o di una partecipazione diretta al reato. Altri quattro giorni di udienza sono previsti fino ai primi di dicembre.