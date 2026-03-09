Champions League: il norvegese Eskas arbitra Atalanta-Bayern, Mariani per Real Madrid-City

Sarà l’arbitro norvegese Espen Eskas a dirigere Atalanta-Bayern Monaco, gara di andata degli ottavi di Champions League, in programma martedì 10 marzo alle ore 21 alla New Balance Arena di Bergamo (il portoghese Tiago Martin al Var). Sarà l'italiano Maurizio Mariani a dirigere la sfida tra Real Madrid e Manchester City di mercoledì alle 21 al Santiago Bernabeu. Per il direttore di gara della sezione di Aprilia si tratta della terza volta con i Blancos nella massima competizione europea per club.