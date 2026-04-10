Dichiarazioni

Papà Verstappen è sicuro: "Max continuerà a correre"

L'addio di Lambiase a Red Bul non dovrebbe incidere sul futuro del pilota olandese

di Tommaso Marcoli
10 Apr 2026 - 13:22
© Getty Images

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Nonostante le recenti difficoltà della Red Bull e le speculazioni su un possibile ritiro anticipato, la posizione del clan Verstappen sembra essersi stabilizzata. Jos Verstappen ha escluso categoricamente l'ipotesi che il figlio possa lasciare la Formula 1 a breve: "Cosa fare dipende da Max, ma penso che semplicemente continuerà", ha dichiarato in Olanda a "RaceXpress".
Un addio problematico 
La separazione ufficiale tra Max Verstappen e Gianpiero Lambiase avverrà nel 2028, quando lo storico ingegnere passerà alla McLaren. Si tratta di un colpo durissimo per la stabilità della Red Bull, che perde un altro elemento chiave del suo ciclo vincente dopo una collaborazione durata anni. Sorprendentemente, il pilota olandese non ha opposto resistenza al trasferimento, anzi avrebbe incoraggiato personalmente Lambiase ad accettare l'offerta della scuderia di Woking, considerata un'opportunità professionale irrinunciabile.

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