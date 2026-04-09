Verstappen-Lambiase: un legame simbiotico destinato a sciogliersi... oppure no!

Si sono sprecate, nel passato più o meno recente, le dichiarazioni "d'amore" professionale tra il quattro volte iridato e il quarantenne ingegnere londinese di origini italiane. Fin da tempi non sospetti Max si è spinto a dichiarare di essere pronto a lasciare la Formula Uno se privato di una "spalla" tanto valida sul ponte di comando RB. Da parte sua, più recentemente Lambiase ha affermato di vedere nel "suo" pilota una sorta di fratello minore. Comunque sia, un legame simbiotico destinato a spezzarsi o magari... a trasferirsi altrove. Sì perché alle dichiarazioni fanno da contraltare i fatti. Il tempo di Verstappen alla Red Bull (anche da un punto di vista di "ciclo") è temporalmente limitato: non c'è più Newey, Helmut Marko è uscito di scena, Lambiase è appunto destinato altrove (McLaren appunto e con un probabile incarico da Team Principal), la power unit Ford non rivaleggia per il momento con la diretta concorrenza e - per metterci il carico - pure il match interno con Isack Hadjar è insospettabilmente più equilibrato di quello che ci si sarebbe potuti aspettare, visti i precedenti di Max e la "masticazione" rapida dei suoi malcapitati compagni d'avventura.