F1, Verstappen minaccia il ritiro: "Se le regole sono queste, per me continuare non è sostenibile"

L'ultimatum di Verstappen: "Mentalmente insostenibile" Uno scenario che ha scatenato la furia del campione olandese, che solo poche ore prima si era detto pronto a rimanere nel 2027 a patto che la FIA "mantenesse la parola data", ma che subito dopo le qualifiche è stato categorico: "Se le cose restano così, la prossima stagione sarà molto lunga e difficile, una cosa che non voglio. Posso dirvi che, mentalmente, per me non è sostenibile continuare in questo modo un altro anno. Assolutamente no." A chi gli ha domandato se a questo punto l'alternativa possa essere un anno sabbatico in attesa del 2028, il pilota ha risposto blindando ogni spiraglio: "No. Ci sono tante altre cose divertenti da fare fuori da qui".