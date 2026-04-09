Lambiase lascia Red Bull per McLaren, Stella sta a guardare?

A scaldare la pausa forzata della Formula Uno di questo mese di aprile è il mercato... ingegneri, ma sarebbe meglio dire team manager. Gianpiero Lambiase, l'anima "strategica" di tanti (anzi tutti) successi di Max Verstappen è destinato a lasciare la Red Bull, avendo secondo molte fonti accettato un contratto multimilionario per accasarsi alla McLaren a partire dal 2028, una volta assolto l'ormai inevitabile "gardening leave", salvo diversi accordi tra le due squadre. Con la partenza del quarantacinquenne ingegnere di cittadinanza britannica e di origini italiane, Max Verstappen perde un alto asset importanterelativamente al suo futuro (ormai temporalmente limitato) nel team con il quale ha conquistato quattro titoli iridati, con un importante contributo appunto dalla sagacia di Lambiase, senza dimenticare la partenza di Adrian Newey in direzione Aston Martin. Tra due anni alla McLaren Lambiase potrebbe assumere il ruolo di Team Principal, facendo così un gran passo avanti nalla sua carriera, come d'altra parte le cifre in gioco suggeriscono e di fatto implicano. L'indiscrezione chiama in causa l'attuale Team Principal del team papaya Andrea Stella, per il quale - alcune fonti si spingono a tanto - si vocifera un ritorno alla Ferrari. Il cinquantacinquenne top manager di Orvieto, guida del team campione del mondo Costruttori delle ultime due stagioni, avrebbe firmato un precontratto con la Scuderia di Maranello, che Stella aveva lasciato undici anni fa per seguire Fernando Alonso nel team ingese.