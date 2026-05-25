Antonelli, e quattro! Russell ritirato e furioso, Hamilton e la Ferrari sul podio
Sfida al calor bianco er metà GP tra i due piloti Mercedes, poi la W17 tradisce il pilota inglesedi Stefano Gatti
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Kimi Antonelli prende il volo nel Mondiale vincendo a Montreal il suo quarto Gran Premio consecutivo. Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al trentesimo giro in avvicinamento alla terza esse. George tira dritto nella via di fuga e parcheggia la sua W17 ammutolita all'uscita della variante, lanciando furiosamente a terra la protezione dell'abitacolo. A quel punto ad Antonelli non resta che passare in modalità gestione dopo il pit stop, veleggiando indisturbato verso il primo posto sotto la bandiera a scacchi.
Dopo Shanghai, Suzuka e Miami AKA fa poker in Canada e porta da diciotto a quarantatré (131 a 88) i punti di vantaggio sul compagno di squadra inglese (vincitore della Sprint del sabato davanti a Norrris e allo stesso Antonelli), consolato da Toto Wolff al suo ritorno nel paddock. Per Kimi un vantaggio da sogno alla vigilia della stagione europea dopo le prime cinque tappe overseas.
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Sul podio canadese con Antonelli salgono nell'ordine Lewis Hamilton (secondo, il suo miglior risultato con la Ferrari) e Max Verstappen: il sette volte iridato bracca e poi supera a sette giri dal termine la Red Bull dell'olandese. Si ferma ai piedi del podio Charles Leclerc che salva in extremis un weekend nell'ombra del suo compagno di squadra.
Oltre che del forfait di Russell, Ferrari e Red Bull (quinta con Isack Hadjar, penalizzato di dieci secondi per aver cambiato più volte direzione nel duello con Leclerc) approfittano a piene mani della domenica horror della McLaren. Gara compromessa da un'errata scelta iniziale di gomme per il team campione del mondo Costruttori delle due ultime stagioni. Lando Norris e Oscar Piastri hanno preso il via su mescola intermedia, fermandosi però per montare le slick dopo poche giri, nonostante lo scatto del campione del mondo in carica che allo spegnimento del semaforo era riuscito a bruciare entrambe le Mercedes (nell'ordine Antonelli e Russell). Norris abbandona poi al quarantunesimo giro per un problema al cambio, il suo compagno di squadra australiano chiude tredicesimo una prova anonima e disastrosa. Alpine a punti con entrambi i piloti: straordinario sesto Franco Colapinto, Pierre Galy ottavo dietro a Liam Lawson. Top ten completata da Carlos Sainz e Oliver Bearman.