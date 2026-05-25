Antonelli, e quattro! Russell ritirato e furioso, Hamilton e la Ferrari sul podio

Oltre che del forfait di Russell, Ferrari e Red Bull (quinta con Isack Hadjar, penalizzato di dieci secondi per aver cambiato più volte direzione nel duello con Leclerc) approfittano a piene mani della domenica horror della McLaren. Gara compromessa da un'errata scelta iniziale di gomme per il team campione del mondo Costruttori delle due ultime stagioni. Lando Norris e Oscar Piastri hanno preso il via su mescola intermedia, fermandosi però per montare le slick dopo poche giri, nonostante lo scatto del campione del mondo in carica che allo spegnimento del semaforo era riuscito a bruciare entrambe le Mercedes (nell'ordine Antonelli e Russell). Norris abbandona poi al quarantunesimo giro per un problema al cambio, il suo compagno di squadra australiano chiude tredicesimo una prova anonima e disastrosa. Alpine a punti con entrambi i piloti: straordinario sesto Franco Colapinto, Pierre Galy ottavo dietro a Liam Lawson. Top ten completata da Carlos Sainz e Oliver Bearman.