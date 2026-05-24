Pole bis per Russell, Antonelli conferma la prima fila

Dalla seconda fila scatteranno le McLaren di Lando Norris (+0.151) e Oscar Piastri (+0.203), con il campione del mondo in carica galvanizzato dal secondo gradino del podio Sprint a spezzare l'egemonia Mercedes e a Montreal stabilmente davanti al suo compagno di squadra australiano. Undici titoli iridati tutti in una volta in terza fila con Lewis Hamilton (+0.290) con la migliore delle Ferrari e Max Verstappen (+0.329) ma l'inglese è finito sotto la lente d'ingrandimento dei commissari di gara per aver ostacolato Pierre Gasly nel Q1 delle qualifiche. Ferrari e Red Bull in ordine inverso anche in quarta fila con Isack Hadjar (+0.357) e uno spento Charles Leclerc (+0.398). A chiudere la top ten due giovani: il rookie della Racing Bulls Arvid Lindblad (+0.702) e l'argentino Franco Colapinto (+1.119) con la Alpine powered by Mercedes.