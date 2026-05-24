Pole bis per Russell, Antonelli conferma la prima fila
Ancora una volta prima fila tutta Mercedes, la McLaren ruba alla Ferrari il ruolo di anti-Frecce d'Argentodi Stefano Gatti
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Terza pole position in tre annia Montreal (la nona della carriera) per George Russell che stacca di 68 millesimi Andrea Kimi Antonelli (stesso distacco al millesimo della griglia sprint tra i due!) per l'ennesima prima fila tutta Mercedes del 2026. Il pilota inglese infiocchetta così una giornata di pieno riscatto nei confronti del suo giovane compagno di squadra, iniziata con la vittoria nella Sprint, nel corso della quale George era stato ingaggiato da Kimi nella prima esse dopo il traguardo, generando una situazione di tensione interna, apparentemente risolta con un meeting post-gara.
Dalla seconda fila scatteranno le McLaren di Lando Norris (+0.151) e Oscar Piastri (+0.203), con il campione del mondo in carica galvanizzato dal secondo gradino del podio Sprint a spezzare l'egemonia Mercedes e a Montreal stabilmente davanti al suo compagno di squadra australiano. Undici titoli iridati tutti in una volta in terza fila con Lewis Hamilton (+0.290) con la migliore delle Ferrari e Max Verstappen (+0.329) ma l'inglese è finito sotto la lente d'ingrandimento dei commissari di gara per aver ostacolato Pierre Gasly nel Q1 delle qualifiche. Ferrari e Red Bull in ordine inverso anche in quarta fila con Isack Hadjar (+0.357) e uno spento Charles Leclerc (+0.398). A chiudere la top ten due giovani: il rookie della Racing Bulls Arvid Lindblad (+0.702) e l'argentino Franco Colapinto (+1.119) con la Alpine powered by Mercedes.
Dalla sesta fila prenderanno il via Nico Hulkenberg con la migliore delle Audi (prima "vittima" dl taglio del Q2) e Liam Lawson con la Racing Bulls. Settima fila per Gabriel Bortoleto (Audi) e Pierre Gasly che in casa Alpine subisce ancora dal compagno di squadra Colapinto, mentre Carlos Sainz (Williams-Mercedes) e Oliver Bearman con la Haas powered by Ferrari si dividono la settima.
Nona fila per Esteban Ocon (primo eliminato al taglio del Q1) con l'altra Haas e per Alexander Albon, a Montreal decisamente "nowhere" rispetto al suo compagno di squadra Sainz. Aston Martin e Cadillac si spartiscono le due ultime file della griglia: la decima allinea Fernando Alonso e Sergio Perez, undicesima e ultima per il pilota di casa Lance Stroll e per Valtteri Bottas.