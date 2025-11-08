Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
F1 BRASILE

Norris conquista la pole in Brasile, battuti Antonelli e Leclerc

Il britannico della McLaren davanti a tutti: Verstappen fuori in Q1, Hamilton nel Q2 

08 Nov 2025 - 20:31
© Getty Images

© Getty Images

Lando Norris si prende la pole position del Gran Premio del Brasile di F1. A Interlagos, il britannico della McLaren firma il miglior tempo in extremis (1’09”511) precedendo un fantastico Andrea Kimi Antonelli, che proprio alla fine soffia la prima fila a Charles Leclerc, terzo. Un sabato di uscite eccellenti: la Red Bull di Verstappen viene eliminata in Q1, mentre Hamilton non riesce a chiudere in top 10, con la Ferrari ancora tra luci e ombre. Quarto Oscar Piastri.

Leggi anche

Norris fa sua la Sprint Race e allunga nel Mondiale, alle spalle un super Antonelli

Sarà una domenica molto interessante, alla luce dei risultati delle qualifiche della Formula 1. Il “triello” per il titolo vede un netto vincitore: Lando Norris. Il britannico della McLaren, a +1 su Piastri, vince il testa a testa del sabato in qualifica, firmando la pole position in extremis. 1’09’511 il tempo del leader del Mondiale, che beffa Leclerc ulteriormente superato nel finale da un sontuoso Antonelli, che vede la luce dopo un periodo da dimenticare. L’italiano si prende la prima fila lasciando la seconda a Charles Leclerc, che per pochi secondi è stato addirittura davanti a tutti prima di venire beffato da McLaren e Mercedes. La condividerà proprio con Piastri, chiamato a una super gara per non perdere altri punti.

Leggi anche

Norris fa sua la Sprint Race e allunga nel Mondiale, alle spalle un super Antonelli

Due gli sconfitti: Max Verstappen e Lewis Hamilton. L’olandese, in teoria ancora in corsa, esce addirittura in Q1, cosa che non gli capitava dal 2021. Arrivano i problemi anche per l’altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton, che viene invece eliminato in Q2 e dunque non entra nemmeno in top 10, confermando i problemi di questa stagione. Domenica la gara, che potrebbe pesantemente indirizzare la lotta al titolo piloti se si dovessero cristallizzare le posizioni del sabato.

La Sprint Race di Piastri finisce a muro a Interlagos LE FOTO

1 di 16
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

f1
brasile
ferrari
antonelli

Ultimi video

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

I più visti di Formula 1

Addio ad Andrea de Adamich: morto a 84 anni l'ex pilota F1 e volto Mediaset

Pole Sprint di Norris a San Paolo, Antonelli in prima fila

RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

Norris fa sua la Sprint Race e allunga nel Mondiale, alle spalle un super Antonelli

La Sprint Race di Piastri finisce a muro a Interlagos LE FOTO

Emozione Antonelli sulla tomba di Senna: "Un luogo speciale"

Notizie del giorno
Vedi tutti
21:25
Serie A donne, Milan batte Juve e sale al 3° posto
21:25
Inter-Frattesi, a gennaio può essere addio
21:23
Spalletti, basta il pareggio contro il Toro per entrare nell'élite dei 1000 punti
21:21
Spalletti: "Contento della squadra, per loro è stata complicata. Vlahovic? Era stremato"
21:16
Atp Finals: domenica apre Alcaraz-De Minaur, Sinner e Musetti in campo lunedì