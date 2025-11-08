Norris conquista la pole in Brasile, battuti Antonelli e Leclerc

Sarà una domenica molto interessante, alla luce dei risultati delle qualifiche della Formula 1. Il “triello” per il titolo vede un netto vincitore: Lando Norris. Il britannico della McLaren, a +1 su Piastri, vince il testa a testa del sabato in qualifica, firmando la pole position in extremis. 1’09’511 il tempo del leader del Mondiale, che beffa Leclerc ulteriormente superato nel finale da un sontuoso Antonelli, che vede la luce dopo un periodo da dimenticare. L’italiano si prende la prima fila lasciando la seconda a Charles Leclerc, che per pochi secondi è stato addirittura davanti a tutti prima di venire beffato da McLaren e Mercedes. La condividerà proprio con Piastri, chiamato a una super gara per non perdere altri punti.