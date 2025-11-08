Norris conquista la pole in Brasile, battuti Antonelli e Leclerc

La Sprint Race di Piastri finisce a muro a Interlagos LE FOTO
© Getty Images
© Getty Images
Il britannico della McLaren davanti a tutti: Verstappen fuori in Q1, Hamilton nel Q2
© Getty Images
Lando Norris si prende la pole position del Gran Premio del Brasile di F1. A Interlagos, il britannico della McLaren firma il miglior tempo in extremis (1’09”511) precedendo un fantastico Andrea Kimi Antonelli, che proprio alla fine soffia la prima fila a Charles Leclerc, terzo. Un sabato di uscite eccellenti: la Red Bull di Verstappen viene eliminata in Q1, mentre Hamilton non riesce a chiudere in top 10, con la Ferrari ancora tra luci e ombre. Quarto Oscar Piastri.
Sarà una domenica molto interessante, alla luce dei risultati delle qualifiche della Formula 1. Il “triello” per il titolo vede un netto vincitore: Lando Norris. Il britannico della McLaren, a +1 su Piastri, vince il testa a testa del sabato in qualifica, firmando la pole position in extremis. 1’09’511 il tempo del leader del Mondiale, che beffa Leclerc ulteriormente superato nel finale da un sontuoso Antonelli, che vede la luce dopo un periodo da dimenticare. L’italiano si prende la prima fila lasciando la seconda a Charles Leclerc, che per pochi secondi è stato addirittura davanti a tutti prima di venire beffato da McLaren e Mercedes. La condividerà proprio con Piastri, chiamato a una super gara per non perdere altri punti.
Due gli sconfitti: Max Verstappen e Lewis Hamilton. L’olandese, in teoria ancora in corsa, esce addirittura in Q1, cosa che non gli capitava dal 2021. Arrivano i problemi anche per l’altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton, che viene invece eliminato in Q2 e dunque non entra nemmeno in top 10, confermando i problemi di questa stagione. Domenica la gara, che potrebbe pesantemente indirizzare la lotta al titolo piloti se si dovessero cristallizzare le posizioni del sabato.
© Getty Images
© Getty Images