F1, Norris vince la Sprint Race in Brasile davanti ad Antonelli. Leclerc quinto, settimo Hamilton

Succede di tutto già nella Sprint Race del weekend di Formula 1 in Brasile. Lando Norris vince davanti alle due Mercedes di Antonelli e Russell, allungando anche in classifica grazie al ritiro di Piastri. In partenza le posizioni davanti restano cristallizzate, con Lando che conduce davanti a Kimi, Oscar e George. Le due Aston Martin di Alonso e Stroll perdono posizioni, mentre Leclerc e soprattutto Hamilton risalgono fino all’ottava e nona piazza. Al sesto giro il grande colpo di scena: Norris alza dell’acqua nel cordolo in curva 3, con Piastri che pizzica quella porzione di pitturato e finisce fuori impattando il muro. Lo stesso destino capita anche a Hulkenberg e Colapinto, con la direzione gara che opta per la bandiera rossa. Colpo al Mondiale importante, con Piastri che perde ancora una volta punti preziosi. In ripartenza si accende la lotta tra Alonso e Verstappen, con il Campione del Mondo in carica che mantiene la quarta piazza (poi fino al traguardo). Leclerc inizia a francobollarsi proprio ad Alonso, riuscendo nel sorpasso a due tornate dal termine. Anche Antonelli, sfruttando una gomma in crisi di Norris, rientra in zona DRS nel finale, senza però riuscire a strappare la vittoria. Norris vince e allunga a +9 su Piastri nel Mondiale. Completano il podio le due Mercedes con Antonelli e Russell, davanti a Verstappen. La Ferrari in ripresa chiude in quinta (Leclerc) e settima (Hamilton) posizione, in mezzo Fernando Alonso. Chiude la zona punti Pierre Gasly. Da segnalare anche un brutto incidente di Bortoleto all’ultimo passaggio, con una forte botta praticamente sul rettilineo per il pilota di casa (fortunatamente cosciente e senza gravi conseguenze).