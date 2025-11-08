Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
F1 BRASILE

F1, Norris vince la Sprint Race in Brasile davanti ad Antonelli. Leclerc quinto, settimo Hamilton

L’inglese della McLaren trionfa davanti alle due Mercedes di Antonelli e Russell: out Piastri

08 Nov 2025 - 16:39
1 di 16
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Il weekend di Formula 1 in Brasile nel circuito di Interlagos si infiamma già con la Sprint Race: Lando Norris trionfa partendo dalla pole Position davanti a un super Andrea Kimi Antonelli e a George Russell. Il duo Mercedes completa il podio anche grazie al ritiro di Piastri, fuori in curva 3 al sesto giro dopo aver toccato il cordolo (con conseguente bandiera rossa). In recupero le due Ferrari, con Leclerc quinto davanti ad Alonso e Hamilton.

Succede di tutto già nella Sprint Race del weekend di Formula 1 in Brasile. Lando Norris vince davanti alle due Mercedes di Antonelli e Russell, allungando anche in classifica grazie al ritiro di Piastri. In partenza le posizioni davanti restano cristallizzate, con Lando che conduce davanti a Kimi, Oscar e George. Le due Aston Martin di Alonso e Stroll perdono posizioni, mentre Leclerc e soprattutto Hamilton risalgono fino all’ottava e nona piazza. Al sesto giro il grande colpo di scena: Norris alza dell’acqua nel cordolo in curva 3, con Piastri che pizzica quella porzione di pitturato e finisce fuori impattando il muro. Lo stesso destino capita anche a Hulkenberg e Colapinto, con la direzione gara che opta per la bandiera rossa. Colpo al Mondiale importante, con Piastri che perde ancora una volta punti preziosi. In ripartenza si accende la lotta tra Alonso e Verstappen, con il Campione del Mondo in carica che mantiene la quarta piazza (poi fino al traguardo). Leclerc inizia a francobollarsi proprio ad Alonso, riuscendo nel sorpasso a due tornate dal termine. Anche Antonelli, sfruttando una gomma in crisi di Norris, rientra in zona DRS nel finale, senza però riuscire a strappare la vittoria. Norris vince e allunga a +9 su Piastri nel Mondiale. Completano il podio le due Mercedes con Antonelli e Russell, davanti a Verstappen. La Ferrari in ripresa chiude in quinta (Leclerc) e settima (Hamilton) posizione, in mezzo Fernando Alonso. Chiude la zona punti Pierre Gasly. Da segnalare anche un brutto incidente di Bortoleto all’ultimo passaggio, con una forte botta praticamente sul rettilineo per il pilota di casa (fortunatamente cosciente e senza gravi conseguenze).

formula 1
gp brasile
sprint race

Ultimi video

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

I più visti di Formula 1

Addio ad Andrea de Adamich: morto a 84 anni l'ex pilota F1 e volto Mediaset

RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

Dal volante alla telecamera: Andrea de Adamich, un Grand Prix lungo una vita

Pole Sprint di Norris a San Paolo, Antonelli in prima fila

Emozione Antonelli sulla tomba di Senna: "Un luogo speciale"

Andrea de Adamich: talento e versatilità, con Alfa Romeo e Ferrari nel cuore

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:38
Dopo 14 vittorie si ferma il Bayern, impresa Union Berlino! Ma Lipsia e Dortmund non ne approfittano
17:35
Il Tottenham pensa al riscatto di Palhinha
17:31
Zero gol al Sinigaglia e al Via del Mare: Como-Cagliari e Lecce-Verona in bianco
17:28
Marquez: "Duello con Acosta? Bello perché ho vinto". Bezzecchi: "Non mi aspettavo un calo così repentino"
17:28
Thuram: "Spalletti mi dà fiducia, voglio andare forte con la Juve"