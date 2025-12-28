Il 2026 del "circus" è alle porte, con nuove regole anche per le livree

Il 2026 è alle porte e la Formula 1 si prepara ad affrontare stagione piena di incertezze a causa della rivoluzione regolamentare, che peraltro già ha creato polemiche tra i team per la sua applicazione, in particolare sulla gestione dei propulsori. C'è comunque enorme attesa, già per i primi test che si terranno a porte chiuse a Barcellona dal 26 al 30 gennaio, mentre i team potranno mettersi al lavoro solo dal 2, venerdì prossimo, e cominceranno poi da metà del mese a presentare le nuove monoposto, o anche solamente, come annunciato da Red Bull e Racing Bulls, le livree. E se questa volta l'attenzione sarà soprattutto per la sostanza, anche l'estetica ha un suo peso non indifferente, perché le livree dei bolidi di Formula 1 raccontano la filosofia, le ambizioni, la storia e i successi dei team. Non solo, perché la Fia ha imposto delle modifiche anche su quel fronte. In F1 non esiste un solo centimetro di un'auto che non sia frutto di un compromesso tra quel che gli occhi vedono e ciò che i partner commerciali hanno preteso.