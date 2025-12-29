Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Basket, Lba: "Continueremo ad agire per rispetto regole e il bene delle 16 associate"

29 Dic 2025 - 16:01

Pur riconoscendo "il diritto di Trapani Shark di fare valere le proprie prerogative, la Lega continuerà ad agire per il rispetto delle regole e per il bene comune a tutte le sedici associate, nell'ambito dei principi di lealtà e correttezza sportiva e associativa". Così, in una nota, la Lba, la Legabasket di Serie A interviene sulla vicenda della squadra siciliana - che ha minacciato di non partecipare alla prossima trasferta a Bologna in casa della Virtus e parla di 'volontà persecutoria' da parte di Lega e Federazione per le multe inflitte per mancato raggiungimento del minimo di tesserati - dicendosi pienamente allineata alla Fip, la federazione italiana pallacanestro che oggi si è riunita in via straordinaria per affrontare la questione. Il presidente della Lba, Maurizio Gherardini, si legge in una nota pubblicata sul sito della Lega, "ha partecipato questa mattina al Consiglio Federale, durante il quale il presidente Petrucci ha esposto una relazione sul caso Trapani. Sentita la relazione del presidente Petrucci - viene aggiunto - si conferma il pieno allineamento della Lega con la Federazione a difesa dei regolamenti e delle regole poste a tutela di tutte le società associate, a partire dal Manuale delle Licenze, voluto e votato all'unanimità da tutti i club, e oggetto di puntuale applicazione da parte della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche", conclude la Legabasket.

Ultimi video

03:10
DICH BUONFIGLIO CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Grazie Presidente. Stavolta la nostra bandiera rimarrà nella nostra amata Italia"

01:23
La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

02:36
MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

03:51
DICH BUONFIGLIO ONE TO ONE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Ho scelto la Brignone portabandiera perché su di lei ha influito l'aspetto umano"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

01:31
DICH BRIGNONE CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Emozione Brignone: "La mia corsa per arrivare qui, né facile né scontata"

03:36
DICH ABODI CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Abodi: "Ai nostri atleti affidiamo la maglia azzurra, il sogno di tanti bambini"

03:10
DICH BUONFIGLIO CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Grazie Presidente. Stavolta la nostra bandiera rimarrà nella nostra amata Italia"

I più visti di Altri Sport

L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:06
Milano Cortina, 'Fantasia Italiana' di Dardust è la colonna sonora ufficiale
16:01
Basket, Lba: "Continueremo ad agire per rispetto regole e il bene delle 16 associate"
15:05
Biathlon: eseguita autopsia su Sivert Bakken, morto in hotel a Passo Lavazè
14:08
Scherma: nel 2025 per l'Italia 140 medaglie tra Mondiali ed Europei
13:24
Basket, Fip su caso Trapani: "Mandato a Petrucci per agire in ogni sede"