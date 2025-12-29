Logo SportMediaset

Calcio

Il Cagliari chiude l'anno al 14/o posto, +6 dalla terzultima

29 Dic 2025 - 16:05

Sei punti di distanza (e di tranquillità) dalla terzultima posizione occupata dal Verona. E quattordicesimo posto: il Cagliari guarda dall'alto verso il basso sei concorrenti per la salvezza. È la classifica dei rossoblù al termine dell'anno solare. Va considerato che, a quattro squadre che stanno sotto, manca una partita da giocare. Ma è un dato di fatto che la vittoria di Torino abbia ridato morale, serenità e, soprattutto, una media punti (oltre uno a partita) che, in proiezione maggio, regalerebbe a Caprile e compagni la permanenza in A. Una graduatoria che, dal punto di vista psicologico, consente di arrivare carichi (e con poco da perdere) alla prima sfida del 2026, venerdì in casa con il Milan. Uomini di Pisacane già in campo da ieri per preparare la sfida con i rossoneri: il mister dovrebbe recuperare anche gli influenzati Mina e Rodriguez. I segnali sono buoni: i due difensori sudamericani sono ripartiti ad Assemini unendosi (parzialmente) al gruppo. E quindi con ottime speranze di rientrare nella lista dei convocati. Entusiasmo a mille anche tra i tifosi, oltre 16mila posti prenotati. Si va verso il sold out. Riflettori (venerdì si gioca in notturna) puntati su Kilicsoy, classe 2005, due reti nelle ultime due gare, le prime da titolare. Conferma scontata per il turco. Che, con i suoi gol, rischia di far cambiare le strategie di mercato del Cagliari. 

17:32
Tonali ringrazia i tifosi del Newcastle: "Mai giudicato per il caso scommesse"
16:27
Mourinho show, polemiche dopo il 2-2 con il Braga: "Pareggio? Abbiamo vinto"
16:05
Il Cagliari chiude l'anno al 14/o posto, +6 dalla terzultima
15:36
Barça, Araujo fuori dal tunnel: in gruppo dopo un mese di stop per motivi personali
15:35
Lazio, Sarri operato per una fibrillazione atriale: intervento perfettamente riuscito