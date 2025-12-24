F1, Secret Santa da ridere: Leclerc sbeffeggia Russell con il suo regalo

A Charles Leclerc non manca, di certo, la fantasia. Sia in pista, dove è sempre abile nel costruire sorpassi che in pochi vedono, sia nella vita di tutti i giorni. A testimoniarlo, infatti, è il regalo di Natale che ha fatto a George Russell in occasione del Secret Santa organizzato dalla F1. Nell'assegnazione dei destinatari dei regali, al pilota della Ferrari è capitato proprio il collega della Mercedes, con il quale quest'anno in pista ha avuto una piccola scaramuccia a Zandvoord.