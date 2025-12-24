Logo SportMediaset

F1, Secret Santa da ridere: Leclerc sbeffeggia Russell con il suo regalo

Il pilota monegasco ha voluto "omaggiare" così il collega della Mercedes 

di Martino Cozzi
24 Dic 2025 - 12:15

A Charles Leclerc non manca, di certo, la fantasia. Sia in pista, dove è sempre abile nel costruire sorpassi che in pochi vedono, sia nella vita di tutti i giorni. A testimoniarlo, infatti, è il regalo di Natale che ha fatto a George Russell in occasione del Secret Santa organizzato dalla F1. Nell'assegnazione dei destinatari dei regali, al pilota della Ferrari è capitato proprio il collega della Mercedes, con il quale quest'anno in pista ha avuto una piccola scaramuccia a Zandvoord

Durante la gara in Olanda, infatti, Leclerc si è reso protagonista di un sorpasso meraviglioso, seppur rischioso, ai danni di Russell, che negli istanti successivi si è lamentato per la manovra eccessiva del monegasco. Una polemica finita praticamente subito, complice il ritiro di Leclerc a causa di un incidente con Antonelli. Charles, però, non ha dimenticato il bel momento e ha voluto regalare al pilota della Mercedes una cornice contenente la foto del sorpasso, con tanto di versione digitale annessa nella quale è riprodotto il video della manovra. La reazione di Russell non si è fatta attendere: quando ha scartato il regalo l'ha presa con grande ironia, come dimostrato nel video pubblicato dalla Formula 1.

