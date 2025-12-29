Logo SportMediaset

Calcio

Mourinho show, polemiche dopo il 2-2 con il Braga: "Pareggio? Abbiamo vinto"

29 Dic 2025 - 16:27
© italyphotopress

© italyphotopress

"Penso che sia una grande vittoria. Nel secondo tempo c’è stato solo il Benfica, ribaltare il risultato e vincere qui 3-2 è un risultato fantastico per noi. I giocatori lo meritano per lo sforzo, con tutto il rispetto per il Braga che ci ha creato le difficoltà che noi aspettavamo”, queste le parole di José Mourinho dopo la sfida tra il suo Benfica e il Braga. Dichiarazioni che non sembrano nascondere nulla di strano, non fosse che le Aquile di Lisbona non hanno vinto la partita. Gli uomini di Mou sono stati fermati sul 2-2 dal Braga, con un gol annullato nel finale che ha fatto scatenare lo Special One. 

Il tecnico portoghese ha insistito per tutto il post partita con la sua linea: “Abbiamo vinto 3-2. Il goal è regolare. Abbiamo vinto, è una grande vittoria. È stato un ottimo secondo tempo e abbiamo vinto 3-2".
Poi però in conferenza stampa Mourinho torna serio: “Ovviamente sapete che sto parlando ironicamente. Se non lo facessi, sarei pesantemente sanzionato. Il club farà una dichiarazione? Non lo so. Io alleno e basta. Non faccio valutazioni. Per me è stata una partita molto positiva, ma spesso le partite e i punti vengono decisi da questo tipo di decisioni, ed è quello che è successo”.

Dal Benfica è arrivato pieno sostegno al proprio allenatore. Sui profili social del club di Lisbona infatti è stato pubblicato il video del gol annullato. La caption però è un chiaro assist a Mou: "Il goal della vittoria del Benfica sul Braga".

 

