Mourinho show, polemiche dopo il 2-2 con il Braga: "Pareggio? Abbiamo vinto"

Il tecnico portoghese ha insistito per tutto il post partita con la sua linea: “Abbiamo vinto 3-2. Il goal è regolare. Abbiamo vinto, è una grande vittoria. È stato un ottimo secondo tempo e abbiamo vinto 3-2".

Poi però in conferenza stampa Mourinho torna serio: “Ovviamente sapete che sto parlando ironicamente. Se non lo facessi, sarei pesantemente sanzionato. Il club farà una dichiarazione? Non lo so. Io alleno e basta. Non faccio valutazioni. Per me è stata una partita molto positiva, ma spesso le partite e i punti vengono decisi da questo tipo di decisioni, ed è quello che è successo”.