Atalanta, pratiche avviate per la cittadinanza italiana di Ahanor. Gattuso lo osserva da tempo

Per il difensore classe 2008, il compleanno gli permetterà anche di richiedere e ottenere la cittadinanza italiana. Honest è infatti nato in Italia (ad Aversa, in Campania) da genitori nigeriani e per questo solo al compimento dei 18 anni ha potuto avviare tutte le pratiche burocratiche necessarie. Un passaggio che è stato compiuto da Ahanor e dal suo entourage nella mattinata di oggi, come riportato da La Gazzetta dello Sport.