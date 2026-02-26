ATALANTA

Atalanta, pratiche avviate per la cittadinanza italiana di Ahanor. Gattuso lo osserva da tempo

Il difensore classe 2008, nato in Italia da genitori nigeriani, sarà convocabile dalla Nazionale per i playoff di marzo. Semifinale proprio a Bergamo

26 Feb 2026 - 14:01
videovideo

Avere 18 anni e sentirsi pronti a conquistare il mondo, o forse il... Mondiale? Momento magico per Honest Ahanor, che appena tre giorni fa, il 23 febbraio, ha raggiunto la maggiore età e vola sulle ali dell'entusiasmo di una Atalanta che ha conquistato gli ottavi di Champions League dopo la splendida rimonta sul Borussia Dortmund, oltre a essere già nel mirino di diversi top club europei.

Per il difensore classe 2008, il compleanno gli permetterà anche di richiedere e ottenere la cittadinanza italiana. Honest è infatti nato in Italia (ad Aversa, in Campania) da genitori nigeriani e per questo solo al compimento dei 18 anni ha potuto avviare tutte le pratiche burocratiche necessarie. Un passaggio che è stato compiuto da Ahanor e dal suo entourage nella mattinata di oggi, come riportato da La Gazzetta dello Sport

Nel giro di qualche giorno, dunque, sarà confermato il passaporto italiano del calciatore, che a quel punto diventerà convocabile anche per la Nazionale. Il Ct Gennaro Gattuso ci pensa da qualche mese, dato che ha monitorato il talento cresciuto nelle giovanili del Genoa con particolare attenzione nell'ultimo periodo. 

Tra un mese esatto, proprio a Bergamo, nella città che ha accolto Ahanor dalla scorsa estate, la semifinale degli spareggi per la qualificazione Mondiale contro l'Irlanda del Nord. Ahanor continua a stupire (anche 7 presenze in Champions, oltre alle 16 in campionato e alle 2 in Coppa Italia) e si sentirebbe prontissimo per l'avventura in Nazionale ma le possibilità che venga chiamato subito da Gattuso sono bassissime, l'idea del ct per i playoff è di affidarsi a una sola novità: Marco Palestra. Per Ahanor ci saranno chance in futuro, dopo l'estate.

Atalanta-Borussia Dortmund, le foto del match

1 di 22
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

atalanta
serie a
ahanor

Ultimi video

01:16
DICH ITALIANO PRE EUROPA LEAGUE 25/2 DICH

Italiano: "Massima attenzione, ormai sappiamo cosa possono fare…"

02:19
Callegari: "Una lezione dell'Atalanta all'Inter"

Callegari: "Una lezione dell'Atalanta all'Inter"

01:36
Inter, Thuram non gira

Inter, ma dov'è finito il vero Marcus Thuram? I numeri della crisi

01:29
Domenica Cremonese-Milan

Domenica Cremonese-Milan

01:50
Lukaku, solo 41 minuti

Lukaku, solo 41 minuti

01:40
La metamorfosi del Gasp

La metamorfosi del Gasp

02:10
I due volti di Chivu

I due volti di Chivu

01:44
Osimhen e Spalletti

Osimhen e Spalletti

01:32
Juventus-Galatasaray, i promossi e bocciati

Juventus-Galatasaray, i promossi e bocciati

02:17
Callegari: "Ecco i 3 momenti chiave dell'eliminazione della Juventus"

Callegari: "Ecco i 3 momenti chiave dell'eliminazione della Juventus"

02:03
Atalanta-Borussia Dortmund, i promossi e bocciati

Atalanta-Borussia Dortmund, i promossi e bocciati

00:35
DICH CESARI SU ESPULSIONE KELLY 26/2 DICH

Cesari senza mezze misure sull'espulsione di Kelly: "Una follia!"

02:54
DICH KOOPMEINERS POST JUVE-GALATASARAY 25/2 DICH

Koopmeiners: "Abbiamo fatto una grande partita, anche in dieci. È un peccato"

01:01
DICH PALLADINO POST ATALANTA-DORTMUND 25/2 DICH

Palladino: "Una serata che resterà nella storia, Bergamo merita questa soddisfazione"

00:42
DICH SAMARDZIC POST ATALANTA-DORTMUND 25/2 DICH

Samardzic: "Il rigore l'ho battuto come volevo, il loro portiere è molto forte, è andata bene"

01:16
DICH ITALIANO PRE EUROPA LEAGUE 25/2 DICH

Italiano: "Massima attenzione, ormai sappiamo cosa possono fare…"

I più visti di Atalanta

DICH PALLADINO POST ATALANTA-DORTMUND 25/2 DICH

Palladino: "Una serata che resterà nella storia, Bergamo merita questa soddisfazione"

DICH CARNESECCHI PRE DORTMUND 24/2 DICH

Carnesecchi: "Dovremo trascinare lo stadio, con intensità e con fiducia"

Palladino: "La partita più bella da quando sono allenatore, la rimonta con il Napoli ci ha dato energia"

DICH SAMARDZIC POST ATALANTA-DORTMUND 25/2 DICH

Samardzic: "Il rigore l'ho battuto come volevo, il loro portiere è molto forte, è andata bene"

Palladino: "Passare sarà un'impresa difficile, però dobbiamo provarci. Una cena se passiamo? Anche di più"

Atalanta-Borussia Dortmund, le foto del match

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:19
Real Madrid, le ultime su Mbappé: ancora in dubbio per il Getafe
13:57
Parma, Cuesta: "Siamo un gruppo compatto e concentrato sul Cagliari"
13:52
Juve, il cruccio di Thuram e le lacrime in panchina "Dovevo fare gol"
13:15
Nazionale, oggi Gattuso in visita al Cagliari: gli osservati speciali
12:50
Osimhen e la foto con Del Piero: "Che benedizione averlo visto"