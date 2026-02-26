Atalanta, pratiche avviate per la cittadinanza italiana di Ahanor. Gattuso lo osserva da tempo

Atalanta-Borussia Dortmund, le foto del match
Il difensore classe 2008, nato in Italia da genitori nigeriani, sarà convocabile dalla Nazionale per i playoff di marzo. Semifinale proprio a Bergamo
Avere 18 anni e sentirsi pronti a conquistare il mondo, o forse il... Mondiale? Momento magico per Honest Ahanor, che appena tre giorni fa, il 23 febbraio, ha raggiunto la maggiore età e vola sulle ali dell'entusiasmo di una Atalanta che ha conquistato gli ottavi di Champions League dopo la splendida rimonta sul Borussia Dortmund, oltre a essere già nel mirino di diversi top club europei.
Per il difensore classe 2008, il compleanno gli permetterà anche di richiedere e ottenere la cittadinanza italiana. Honest è infatti nato in Italia (ad Aversa, in Campania) da genitori nigeriani e per questo solo al compimento dei 18 anni ha potuto avviare tutte le pratiche burocratiche necessarie. Un passaggio che è stato compiuto da Ahanor e dal suo entourage nella mattinata di oggi, come riportato da La Gazzetta dello Sport.
Nel giro di qualche giorno, dunque, sarà confermato il passaporto italiano del calciatore, che a quel punto diventerà convocabile anche per la Nazionale. Il Ct Gennaro Gattuso ci pensa da qualche mese, dato che ha monitorato il talento cresciuto nelle giovanili del Genoa con particolare attenzione nell'ultimo periodo.
Tra un mese esatto, proprio a Bergamo, nella città che ha accolto Ahanor dalla scorsa estate, la semifinale degli spareggi per la qualificazione Mondiale contro l'Irlanda del Nord. Ahanor continua a stupire (anche 7 presenze in Champions, oltre alle 16 in campionato e alle 2 in Coppa Italia) e si sentirebbe prontissimo per l'avventura in Nazionale ma le possibilità che venga chiamato subito da Gattuso sono bassissime, l'idea del ct per i playoff è di affidarsi a una sola novità: Marco Palestra. Per Ahanor ci saranno chance in futuro, dopo l'estate.
