Formula 1
F1 LAS VEGAS

Ferrari, Leclerc: "Elkann voleva motivarci". Hamilton: "Penso a guidare anche quando dormo"

I piloti della Ferrari hanno parlato alla vigilia del gran Premio di Las Vegas 

di Martino Cozzi
20 Nov 2025 - 09:43

"Perché Elkann ha parlato in pubblico e non in privato? Vuole il massimo e ha voluto esprimerlo così". Parola di Charles Leclerc alla vigilia del Gp di Las Vegas in riferimento alle parole del presidente della Ferrari che ha invitato ai piloti a "parlare meno e concentrarsi di più sulla guida". Il monegasco poi continua: "Conosco John da molti anni, ci sentiamo regolarmente, abbiamo un ottimo rapporto e ovviamente ho parlato con lui dopo quelle dichiarazioni. Ci siamo sentiti come dopo ogni GP e ha spiegato quello che era l'intento positivo di quella intervista e del messaggio che voleva mandare. Le sue parole le uso come motivazione e non vedo l'ora di essere in pista". E aggiunge anche: "È molto ambizioso, come lo siamo tutti, abbiamo le stesse priorità, diamo il massimo per riportare la Ferrari al top. Il meglio che posso fare è continuare a fare del mio meglio per riportare la scuderia che adoro al vertice delle classifiche".

Tra le novità della stagione 2025, in casa Ferrari ha fatto tanto rumore l'ingaggio di Hamilton, che però non sembra avere ancora un feeling al 100% con la squadra: "Non penso che Hamilton stia facendo fatica a integrarsi all'interno del team. Chiaramente all'inizio della stagione è stato difficile, ma lo è stato per tutti perché tutti ci aspettavamo di più. Siamo tutti uniti nel riportare la Ferrari al top. Perché Elkann ha detto quelle parole in pubblico e non in privato? John vuole il massimo e ha voluto mandare questo messaggio in quel modo, ho parlato con lui è quello è ciò che conta per me, tutte le varie interpretazioni delle sue parole non sono in mio controllo e non ho intenzione di perdere tempo dietro a questo aspetto, ciò che conta è quello che ha detto a noi in termini di squadra per migliorare il nostro rendimento che è la nostra priorità". 

HAMILTON: "MI CONCENTRO SULLA GUIDA ANCHE QUANDO DORMO"

"Mi sveglio pensandoci, vado a dormire pensandoci, e ci penso mentre dormo": Lewis Hamilton replica così ai rimproveri di John Elkann, che dopo il Brasile aveva invitato i piloti a "concentrarsi di più sulla guida e parlare meno". "Se è giusto chiedermelo? Non proprio, io ci penso anche quando dormo - la risposta di Hamilton - Semmai, devo concentrarmi sul riuscire a staccare la spina di più". Hamilton, secondo quanto riporta Bbc, ha aggiunto di non aver preso sul personale i commenti di Elkann. "So quali sono le intenzioni di John. Ci sentiamo più volte a settimana. Si tratta di unire la squadra e siamo tutti davvero uniti".

"È stato un anno davvero intenso. Credo sia stato l'anno più impegnativo che abbia mai avuto - ha poi aggiunto Hamilton, parlando della sua prima stagione in Ferrari dal circuito di Las Vegas -. Sono stato in fabbrica più di quanto credo di aver mai fatto in qualsiasi altra fabbrica prima". Nell'anno in Rossa, "c'è stato così tanto da fare e così tanto da imparare. È sicuramente dura quando lavoriamo tutti per qualcosa e poi ti arrendi - ha spiegato - È come se stessimo scalando una montagna, poi arrivi al weekend e arretri di qualche passo o dieci. Poi devi risalire e riprovare la volta successiva. So che quando faremo le cose per bene, sarà fantastico, e credo davvero che sia quello che succederà".

