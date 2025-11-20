Ferrari, Leclerc: "Elkann voleva motivarci". Hamilton: "Penso a guidare anche quando dormo"

"Perché Elkann ha parlato in pubblico e non in privato? Vuole il massimo e ha voluto esprimerlo così". Parola di Charles Leclerc alla vigilia del Gp di Las Vegas in riferimento alle parole del presidente della Ferrari che ha invitato ai piloti a "parlare meno e concentrarsi di più sulla guida". Il monegasco poi continua: "Conosco John da molti anni, ci sentiamo regolarmente, abbiamo un ottimo rapporto e ovviamente ho parlato con lui dopo quelle dichiarazioni. Ci siamo sentiti come dopo ogni GP e ha spiegato quello che era l'intento positivo di quella intervista e del messaggio che voleva mandare. Le sue parole le uso come motivazione e non vedo l'ora di essere in pista". E aggiunge anche: "È molto ambizioso, come lo siamo tutti, abbiamo le stesse priorità, diamo il massimo per riportare la Ferrari al top. Il meglio che posso fare è continuare a fare del mio meglio per riportare la scuderia che adoro al vertice delle classifiche".