Atletica, Coelmo Half Marathon:  a Napoli caccia al record italiano

Per Elvanie Nimbona l'Italia è anche il luogo in cui è scoccata la scintilla dell'amore con Luigi Romano, suo attuale manager e marito. «Durante il Covid sono tornata in Italia grazie a una lettera di invito per partecipare alla Maratona di Venezia 2022, dove mi sono classificata quarta e ho fatto segnare il mio attuale personal best di 2h30'25" - racconta Elvanie - Ho poi dovuto interrompere temporaneamente la mia carriera agonistica per la nascita di Gianna Flora, la nostra bambina, che ha appena superato i due anni ed è cresciuta tra abbracci e podi, vivendo fin da piccola le vittorie della mamma. Ho però ripreso velocemente la forma e, lo scorso anno, proprio a Napoli, ho migliorato di oltre un minuto e mezzo il mio record personale nella mezza maratona». «D'accordo con il mio allenatore Mario Caratozzolo, ho deciso di tornare a Napoli perché il percorso è velocissimo, la gara è splendida ed eccellentemente organizzata. Qui voglio riscattarmi dal secondo posto dello scorso anno e, allo stesso tempo, onorare la mia nuova cittadinanza puntando al record italiano femminile. Correre la mezza maratona a Napoli è qualcosa di davvero speciale per me. Non è solo una gara: è come correre in casa, tra le strade che conosco, la gente, i colori e le emozioni che porto nel cuore. Fare un primato qui avrebbe un valore enorme, non solo sportivo, ma anche personale e affettivo. Sarebbe come condividere un pezzo di me con la mia città, un piccolo sogno che prende vita tra le vie di Napoli».