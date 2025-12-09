Rivoluzione in casa Red Bull: Helmut Marko verso l'addio, la scuderia austriaca fa quadrato attorno a Max Verstappen

L'epoca d'oro di Helmut Marko sembra ormai essere giunta al capolinea. Lo storico dirigente austriaco sarebbe in procinto di dire addio alla Red Bull, proprio a pochi giorni dal titolo mondiale di Formula 1 soltanto sfiorato da Max Verstappen. Una decisione che sarebbe di fatto diventata realtà dopo un "faccia a faccia" con il CEO Oliver Mintzlaff e che avrebbe spinto Marko a farsi da parte con un anno d'anticipo rispetto alla conclusione del contratto.