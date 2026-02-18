Juventus, rimpatriata per i 30 anni dalla Champions: le leggende ritrovano Lippi

A 30 anni dal trionfo di Roma, la Juventus del 1996 si riunisce a Viareggio. Del Piero, Ferrara e gli altri campioni fanno visita a Marcello Lippi

18 Feb 2026 - 19:24
A Viareggio, le leggende della Juventus 1995/96 si sono ritrovate per una rimpatriata speciale in occasione del trentennale della storica Champions League vinta a Roma contro l'Ajax ai calci di rigore.

All'indomani della sconfitta bianconera a Istanbul, alcuni protagonisti di quell'impresa (Massimo Carrera, Ciro Ferrara, Alessandro Del Piero, Angelo Di Livio, Michele Padovano, Angelo Peruzzi, Gianluca Pessotto, Sergio Porrini, Michelangelo Rampulla, Fabrizio Ravanelli e Moreno Torricelli) hanno fatto visita in Toscana all'ex tecnico Marcello Lippi per un pranzo conviviale. Un incontro all'insegna dell'amicizia e dei ricordi per celebrare uno dei trionfi più iconici della storia del club, riunendo parte del gruppo che salì sul tetto d'Europa trent'anni fa.

