Indian Wells, Darderi subito fuori. Alcaraz in scioltezza, Djokovic fatica

Carlos Alcaraz inizia con un match impeccabile il suo percorso al BNP Parinas Open, il primo Masters 1000 della stagione all'Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 9.415.725 dollari). Alcaraz ha sconfitto per la quinta volta in sette confronti diretti nel circuito ATP il bulgaro Grigor Dimitrov, battuto 62 63. "Adoro giocare qui - ha detto - Penso che sia per questo che mi sento calmo e rilassato in campo. Sapevo che oggi sarebbe stato difficile. Lo stile di Grigor è davvero molto pericoloso, poi con il vento di oggi era ancora più complicato. Credo di essermi adattato meglio, ed è per questo che ho vinto la partita. In generale, sono davvero molto contento di quello che ho fatto oggi". Lo spagnolo, con un tennis brillante tanto quanto la maglietta arancione sfoggiata sopra un paio di pantaloncini color mandarino, ha messo a segno la 13ma vittoria di fila in stagione dopo il trionfo all'Australian Open e all'ATP 500 di Doha, la 31ma consecutiva sul duro. Al terzo turno, il numero 1 del mondo affronterà il francese Arthur Rinderknech (28 ATP), che ha battuto in tutti i cinque confronti diretti. Il 30enne è avanzato senza giocare per il forfait dell'argentino Juan Manuel Cerundolo a causa di un infortunio alla gamba sinistra.