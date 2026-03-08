Indian Wells, Darderi subito fuori. Alcaraz in scioltezza, Djokovic fatica
© IPA
Prestazione sottotono di Luciano Darderi nella sfida di secondo turno del Masters1000 di Indian Wells contro l'australiano Rinky Hijikata (n.117 ATP). L'italo-argentino, numero 21 del ranking e reduce dal successo nel torneo di Chile Open di Santiago, è apparso alla lunga un po' scarico contro l'australiano che, dopo aver piegato Francesco Maestrelli, elimina un altro rappresentante del Bel Paese con lo score di 4-6 6-2 6-4 in 2 ore e 20 minuti di gioco. Sarà quindi Hijikata a sfidare il vincente del confronto tra il kazako Alexander Bublik (n.10 del seeding) e il ceco Vit Kopriva.
Alcaraz senza problemi
Carlos Alcaraz inizia con un match impeccabile il suo percorso al BNP Parinas Open, il primo Masters 1000 della stagione all'Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 9.415.725 dollari). Alcaraz ha sconfitto per la quinta volta in sette confronti diretti nel circuito ATP il bulgaro Grigor Dimitrov, battuto 62 63. "Adoro giocare qui - ha detto - Penso che sia per questo che mi sento calmo e rilassato in campo. Sapevo che oggi sarebbe stato difficile. Lo stile di Grigor è davvero molto pericoloso, poi con il vento di oggi era ancora più complicato. Credo di essermi adattato meglio, ed è per questo che ho vinto la partita. In generale, sono davvero molto contento di quello che ho fatto oggi". Lo spagnolo, con un tennis brillante tanto quanto la maglietta arancione sfoggiata sopra un paio di pantaloncini color mandarino, ha messo a segno la 13ma vittoria di fila in stagione dopo il trionfo all'Australian Open e all'ATP 500 di Doha, la 31ma consecutiva sul duro. Al terzo turno, il numero 1 del mondo affronterà il francese Arthur Rinderknech (28 ATP), che ha battuto in tutti i cinque confronti diretti. Il 30enne è avanzato senza giocare per il forfait dell'argentino Juan Manuel Cerundolo a causa di un infortunio alla gamba sinistra.
Djokovic a fatica
Novak Djokovic torna a vincere una partita al BNP Paribas Open, primo Masters 1000 della stagione all'Indian Wells Tennis Garden. Sconfitto all'esordio un anno fa, il cinque volte campione e numero 3 del mondo ha faticato anche più del dovuto, superando il polacco Kamil Majchrzak (n.57) col punteggio di 4-6 6-1 6-2. A 38 anni e 8 mesi, Djokovic si aggiudica la 419esima vittoria nei Masters 1000, e diventa il secondo giocatore più anziano a raggiungere il terzo turno nel torneo californiano. Tra lui e la qualificazione agli ottavi si frappone ora lo statunitense Aleksandar Kovacevic (n.72).