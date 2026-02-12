Pisa, Hiljemark: "Contro il Milan dovremo essere una cosa sola con tifosi e città"

"Voglio vedere una squadra che sa fare entrambe le fasi di gioco bene, che sa giocare d'insieme perché ognuno deve giocare per la squadra; domani dovremo essere una cosa sola insieme ai tifosi e alla città, solo così potremo avere l'opportunità di vincere". Lo ha detto il tecnico del Pisa, Oscar Hiljemark presentando la partita contro i rossoneri che domani (ore 20.45) aprirà il programma della 25esima giornata della Serie A. "Ho visto tante partite e tante clip del Milan, sono una squadra fortissima con giocatori di grande qualità - ha aggiunto il tecnico nerazzurro - come ogni squadra anche loro hanno, però, dei problemi e noi dovremo sfruttare quelli, così come dovremo sfruttare il fattore campo. D'ora in poi tutte le partite sono come una finale e la resilienza conta moltissimo".