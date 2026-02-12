Pisa, Hiljemark: "Contro il Milan dovremo essere una cosa sola con tifosi e città"

12 Feb 2026 - 18:43

"Voglio vedere una squadra che sa fare entrambe le fasi di gioco bene, che sa giocare d'insieme perché ognuno deve giocare per la squadra; domani dovremo essere una cosa sola insieme ai tifosi e alla città, solo così potremo avere l'opportunità di vincere". Lo ha detto il tecnico del Pisa, Oscar Hiljemark presentando la partita contro i rossoneri che domani (ore 20.45) aprirà il programma della 25esima giornata della Serie A. "Ho visto tante partite e tante clip del Milan, sono una squadra fortissima con giocatori di grande qualità - ha aggiunto il tecnico nerazzurro - come ogni squadra anche loro hanno, però, dei problemi e noi dovremo sfruttare quelli, così come dovremo sfruttare il fattore campo. D'ora in poi tutte le partite sono come una finale e la resilienza conta moltissimo". 

videovideo

Ultimi video

01:11
Inter ad Appiano Gentile

Inter ad Appiano Gentile

01:22
DICH HILIJEMARK PRE MILAN DICH

Pisa, Hiljemark: "Dovremo essere resilienti, abbiamo bisogno dei tifosi"

00:53
13 DICH ALLEGRI PRE PISA 1 12/2 DICH

Allegri: "A Pisa servirà massima attenzione anche perché il derby si avvicina"

00:44
13 DICH ALLEGRI PRE PISA 2 12/2 DICH

Allegri: "I giocatori pensano allo scudetto? Fanno bene"

02:39
Callegari: "Chivu e Spalletti, quanti momenti clou"

Callegari: "Chivu e Spalletti, quanti momenti clou"

01:35
Callegari: "La Penna per Inter-Juve? Che azzardo"

Callegari: "La Penna per Inter-Juve? Che azzardo"

01:41
I posticipi di Serie B

I posticipi di Serie B

01:29
Guaio a Ketelaere

Guaio a Ketelaere

01:47
Conte contro tutti

Conte contro tutti

00:43
Allegri e le ambizioni

Allegri e le ambizioni

02:21
Allegri verso Pisa

Allegri verso Pisa

01:00
Milanello Live

Milanello Live

01:58
Spalletti contro l'Inter

Spalletti contro l'Inter

01:30
Verso Inter-Juventus

Verso Inter-Juventus

01:13
Juventus alla Continassa

Juventus alla Continassa

01:11
Inter ad Appiano Gentile

Inter ad Appiano Gentile

I più visti di Calcio

La rivincita di Sommer

La rivincita di Sommer

DICH OTTOLINI 2 SU MERCATO / OSIMHEN 09/02 SRV

Ottolini: "Ecco perché non abbiamo preso un centravanti. Osimhen? Fantacalcio"

I primati dell'Inter 2026

I primati dell'Inter 2026: sono tornati gli ingiocabili

SRV RULLO COMO, LA VIGILIA DI UN SOGNO

Como, vigilia di un sogno: Fabregas e la Coppa Italia

Intervista esclusiva a Juan Jesus: "Scudetto e Coppa Italia: proviamoci"

Intervista esclusiva a Juan Jesus: "Scudetto e Coppa Italia: proviamoci"

Roma-Cagliari 2-0: gli highlights

Roma-Cagliari 2-0: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:39
Verona, Lovric in dubbio contro il Parma
18:43
Pisa, Hiljemark: "Contro il Milan dovremo essere una cosa sola con tifosi e città"
18:29
Inter, Dumfries corre verso il rientro: "Manca poco". Chivu ritrova anche Calha e Barella
18:10
Udinese, le ultime in vista del Sassuolo
17:51
Napoli, Alisson Santos: "Il Maradona è speciale, voglio lavorare con Conte"