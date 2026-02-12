Inter, Dumfries corre verso il rientro: "Manca poco". Chivu ritrova anche Calha e Barella

12 Feb 2026 - 18:29
© instagram

© instagram

Ormai il conto alla rovescia è iniziato: manca sempre meno al rientro di Denzel Dumfries nell'elenco dei convocati dell'Inter. L'esterno olandese è ai box da tre mesi per un problema alla caviglia che l'ha costretto anche all'operazione chirurgica. In queste settimane di assenza Luis Henrique è stato costretto agli straordinari senza una vera e propria alternativa nel ruolo di esterno a destra. Ora però Dumfries inizia a intravedere davvero la luce.

L'ex Psv è da qualche giorno è tornato con il gruppo ad Appiano Gentile anche se solo parzialmente e non per tutta la seduta di allenamento. Il suo rientro però si avvicina giorno dopo giorno: l'obiettivo sarebbe averlo in buona condizione per il derby scudetto contro il Milan del weekend dell'8 marzo. E Denzel non vede l'ora di ritrovare il campo, come testimoniato dal post social pubblicato in giornata: "Di nuovo con la squadra, manca poco". E le buone notizie per Cristian Chivu non finiscono qui. Oggi, in vista del big match contro la Juventus sabato sera a San Siro, si sono allenati con il gruppo anche Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. I due centrocampisti nerazzurri sono da considerare recuperati almeno per la panchina verso il Derby d'Italia.

videovideo
inter
dumfries
infortunio
recupero
calhanoglu
nicolo barella

Ultimi video

01:11
Inter ad Appiano Gentile

Inter ad Appiano Gentile

01:22
DICH HILIJEMARK PRE MILAN DICH

Pisa, Hiljemark: "Dovremo essere resilienti, abbiamo bisogno dei tifosi"

00:53
13 DICH ALLEGRI PRE PISA 1 12/2 DICH

Allegri: "A Pisa servirà massima attenzione anche perché il derby si avvicina"

00:44
13 DICH ALLEGRI PRE PISA 2 12/2 DICH

Allegri: "I giocatori pensano allo scudetto? Fanno bene"

02:39
Callegari: "Chivu e Spalletti, quanti momenti clou"

Callegari: "Chivu e Spalletti, quanti momenti clou"

01:35
Callegari: "La Penna per Inter-Juve? Che azzardo"

Callegari: "La Penna per Inter-Juve? Che azzardo"

01:41
I posticipi di Serie B

I posticipi di Serie B

01:29
Guaio a Ketelaere

Guaio a Ketelaere

01:47
Conte contro tutti

Conte contro tutti

00:43
Allegri e le ambizioni

Allegri e le ambizioni

02:21
Allegri verso Pisa

Allegri verso Pisa

01:00
Milanello Live

Milanello Live

01:58
Spalletti contro l'Inter

Spalletti contro l'Inter

01:30
Verso Inter-Juventus

Verso Inter-Juventus

01:13
Juventus alla Continassa

Juventus alla Continassa

01:11
Inter ad Appiano Gentile

Inter ad Appiano Gentile

I più visti di Inter

La rivincita di Sommer

La rivincita di Sommer

Bonny verso il Mondiale, ma non con la Francia: l'attaccante dell'Inter verso il cambio di maglia

SRV RULLO INTER, CAMPO E NUMERI: LA FUGA CONTINUA 9/2 SRV

Un'Inter di Giganti: ora manca solo la prova "big-match"

Inter, Dumfries è tornato a lavorare in gruppo: la data del rientro

Chivu ritrova Barella e Calhanoglu: l'Inter al (quasi) completo contro la Juve

Inter, se segna anche Luis Henrique... sono tornati gli "ingiocabili"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:39
Verona, Lovric in dubbio contro il Parma
18:43
Pisa, Hiljemark: "Contro il Milan dovremo essere una cosa sola con tifosi e città"
18:29
Inter, Dumfries corre verso il rientro: "Manca poco". Chivu ritrova anche Calha e Barella
18:10
Udinese, le ultime in vista del Sassuolo
17:51
Napoli, Alisson Santos: "Il Maradona è speciale, voglio lavorare con Conte"