Inter, Dumfries corre verso il rientro: "Manca poco". Chivu ritrova anche Calha e Barella

L'ex Psv è da qualche giorno è tornato con il gruppo ad Appiano Gentile anche se solo parzialmente e non per tutta la seduta di allenamento. Il suo rientro però si avvicina giorno dopo giorno: l'obiettivo sarebbe averlo in buona condizione per il derby scudetto contro il Milan del weekend dell'8 marzo. E Denzel non vede l'ora di ritrovare il campo, come testimoniato dal post social pubblicato in giornata: "Di nuovo con la squadra, manca poco". E le buone notizie per Cristian Chivu non finiscono qui. Oggi, in vista del big match contro la Juventus sabato sera a San Siro, si sono allenati con il gruppo anche Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. I due centrocampisti nerazzurri sono da considerare recuperati almeno per la panchina verso il Derby d'Italia.