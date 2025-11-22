Leclerc duro: "Con la pioggia la stessa storia da sette anni". Hamilton: "Gomme di ghiaccio, non ho molto da dire"

I piloti delle Rosse rivivono una qualifica deludente e controversadi Stefano Gatti
CHARLES LECLERC
Ho provato di tutto. È così ogni volta che piove: da sette anni sempre la stessa storia, sempre lo stesso problema. La velocità sul bagnato è sempre stato uno dei miei punti di forza, fin dalle categorie minori. Proviamo cose diverse ma non serve a nulla, io non ho più spiegazioni. Se piove sappiamo già cosa ci dobbiamo aspettare. Io provo a scendere in pista e a non pensarci ma niente da fare. Al mio ultimo tentativo non ne avevo più, anche senza un piccolo errore che ho commesso non mi sarei comunque migliorato, sarei sempre stato un decimo più alto del mio tempo precedente. Se guardo il distacco che ho preso... non so, è veramente difficile da capire. È frustrante, ma continueremo a fare tutto il possibile per trovare una soluzione. Il Gran Premio dovrebbe essere asciutto, quindi le condizioni saranno nuovamente diverse. In qualifica avevamo un assetto con carico piuttosto elevato, e questo potrebbe influire sulla nostra velocità di punta in gara. Cercheremo comunque di sfruttare al massimo ciò che abbiamo. Spero di riuscire a fare una buona partenza e di riuscire a guadagnare posizioni.
LEWIS HAMILTON
"Peggio di così non può andare... È stata davvero una sessione di qualifica deludente. Dopo le FP3 sentivo che avevamo un buon passo, ma le condizioni di bagnato oggi non hanno giocato a nostro favore. Avevo una bandiera gialla nell'ultima curva, e poi entrando alla curva diciassette c'era una bandiera gialla, quindi ho dovuto lasciare il gas, sono arrivato al traguardo ed era rosso, ma non credo che avrebbe fatto molta differenza. Non c'è stato alcun malinteso con me stesso. Nel primo settore non riuscivo a scaldare gomme, erano come di ghiaccio e così i freni, facevo fatica a fermarmi. Peccato perché ragazzi hanno fatto un grandissimo lavoro. Avevo il passo per andare avanti ma non ho molto da dire: non sono riuscito a mettere insieme il giro. Ho trovato le luci rosse all'ultima curva, quindi non ho completato il mio giro. Questo è sicuramente l'anno più difficile della mia carriera. Ci proveremo domani. Penso che abbiamo una macchina davvero buona, puntiamo ad entrare in zona punti ma sarà davvero, davvero difficile rimontare dal fondo".
FP3
In questa sessione, tutte le squadre - compresa la Scuderia - dovevano recuperare il lavoro sui long run, non avendo potuto raccogliere dati di riferimento a sufficienza ieri, quando l’ultima sessione era stata interrotta due volte con bandiera rossa per un problema a un tombino. All’inizio la pista era troppo bagnata per usare le slick, quindi tutti e venti i piloti sono usciti con le Intermedie. Le basse temperature hanno rallentato molto l’asciugatura dell’asfalto, che è rimasto umido e scivoloso, soprattutto fuori dalla traiettoria ideale, causando qualche momento difficile a molti piloti. A metà sessione tutti sono passati alle Soft.
Q1
Il semaforo della pit lane è diventato verde quando ancora cadeva una pioggia leggera e la maggior parte dei piloti, compresi Charles e Lewis, ha pertanto montato la mescola intermedia. Tuttavia è presto risultato chiaro che gli pneumatici "wet" erano la scelta migliore e tutti i piloti hanno effettuato il cambio. In una prima sessione concitata, il giro più veloce di Charles è stato cancellato per aver superato i limiti della pista, ma il monegasco è comunque riuscito a far segnare un tempo utile a un minuto dal termine della sessione. Lewis invece non ci è riuscito, anche a causa di diverse bandiere gialle.
Q2
La pioggia aveva smesso di cadere, ma le condizioni della pista erano comunque da pneumatici "wet", scelti infatti da tutti i piloti. Il fondo era molto scivoloso e tutti faticavano a tenere le vetture. Charles ha passato il taglio con il nono tempo.
Q3
Charles è sceso in pista per primo. Tutte le squadre hanno scelto le Intermedie, poiché la pista si era leggermente asciugata, anche se rimaneva molto scivolosa. Le condizioni del fondo sono migliorate significativamente durante la sessione, e i tempi si sono rapidamente abbassati. Charles ha chiuso la sessione ancora in nona posizione, che domani lo farà scattare dalla quinta fila.