Leclerc duro: "Con la pioggia la stessa storia da sette anni". Hamilton: "Gomme di ghiaccio, non ho molto da dire"

"Peggio di così non può andare... È stata davvero una sessione di qualifica deludente. Dopo le FP3 sentivo che avevamo un buon passo, ma le condizioni di bagnato oggi non hanno giocato a nostro favore. Avevo una bandiera gialla nell'ultima curva, e poi entrando alla curva diciassette c'era una bandiera gialla, quindi ho dovuto lasciare il gas, sono arrivato al traguardo ed era rosso, ma non credo che avrebbe fatto molta differenza. Non c'è stato alcun malinteso con me stesso. Nel primo settore non riuscivo a scaldare gomme, erano come di ghiaccio e così i freni, facevo fatica a fermarmi. Peccato perché ragazzi hanno fatto un grandissimo lavoro. Avevo il passo per andare avanti ma non ho molto da dire: non sono riuscito a mettere insieme il giro. Ho trovato le luci rosse all'ultima curva, quindi non ho completato il mio giro. Questo è sicuramente l'anno più difficile della mia carriera. Ci proveremo domani. Penso che abbiamo una macchina davvero buona, puntiamo ad entrare in zona punti ma sarà davvero, davvero difficile rimontare dal fondo".