Formula 1, Verstappen: "Orgoglioso della rimonta, ora servirebbe tanta fortuna"

Una rimonta pazzesca che sembrava poterlo inserire nel duello iridato tra i piloti McLaren Lando Norris e Oscar Piastri, ma negli ultimi 2 GP Max Verstappen si è dovuto accontentare di due terzi posti che lo hanno riportato a 49 punti di ritardo dalla vetta della classifica piloti nel Mondiale di Formula 1. "Abbiamo cercato di ottimizzare al massimo la vettura e credo che la maggior parte delle volte ci siamo riusciti, quindi sono soddisfatto - ha detto il pilota olandese alla vigilia del GP di Las Vegas - Mi sono goduto gli alti e le vittorie che abbiamo ottenuto, ma allo stesso tempo, ovviamente, anche i bassi non sono stati fantastici ed è per questo che non siamo in lotta per il titolo. A metà stagione o dopo la pausa estiva ci trovavamo con un distacco di oltre 100 punti e sembrava davvero che non avrebbe fatto altro che aumentare e invece a un certo punto abbiamo ribaltato la situazione di parecchio anche con un pizzico di fortuna e penso che sia qualcosa di cui possiamo essere orgogliosi". Per avere ancora una chance di difendere il titolo Verstappen sa di aver bisogno di parecchia fortuna, o meglio, di diverse battute a vuoto da parte di Lando Norris: "Non c'è molto che io possa fare, abbiamo bisogno di molta fortuna da qui alla fine per avere anche solo un'opportunità".