Norris: "Sarà interessante con Max al via". Verstappen: "Ho rischiato ma ero lontano"

L'autore della pole di Las Vegas inquadra subito la sua prima missione al semaforo
© Getty Images
LANDO NORRIS
"È stato stressante perché - al di là del mio tempo - alla fine non sapevo se dietro di me in pista ci fosse qualcuno in grado di batterlo. Ho fatto un gran giro ma la pista era molto scivolosa, ogni volta che prendevi un cordolo partivi in sbandata nella direzione opposta. Era questione di restare in pista. Nel Q1 si rischiava di andare a muro ad ogni curva. Ero abbastanza pessimista prima dell'inizio, qui non avevamo mai girato con la pioggia. Domani ci sarà da improvvisare perché di fatto non abbiamo portato a termine simulazioni di gara. Sappiamo però di avere il passo che serve per vincere, quindi diamo fiduciosi. Sarà piuttosto interessante con Max e anche con Sainz: è bello rivedere Carlos nelle prime posizioni".
OSCAR PIASTRI
"Non ho fatto errori nel finale, ho trovato una bandiera gialla e a quel punto ho dovuto per forza di cose rinunciare. Peccato perché ero convinto di poter fare meglio".
MAX VERSTAPPEN
"La pista era scivolosa. Lo ègià con l'asfalto asciutto qui, figuratevi con la pioggia. A me piace girare sul bagnato ma qui non è stato divertente: era come guidare sul ghiaccio. Nel finale la pista tendeva ad asciugarsi, mi sono preso qualche rischio ma ero troppo lontano. In ogni caso per noi la prima fila era un buon risultato. Spero che il mio lato della pista al via abbia l'aderenza giusta".
CARLOS SAINZ
"Sognare è gratis e io sono ottimista: mi piace sempre di pensare di poter far bene. Questa pista con bagnato si addice a noi, ogni vota che chiudevo un giro ero davanti a tutti. Siamo andati molto forte con la wet, meno con la intermedia.Il terzo posto è un gran risultato. Mi sarebbe piaciuto fare la pole ma non siamo ancora a quel livello. Qui come ad Austin tanti fanno il tifo per me e li ringrazio di cuore: d'altra parte gli americani simpatizzano sempre per gli outsider".