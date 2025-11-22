Norris in pole, prima fila per Verstappen. Leclerc al via dalla quinta fila, Hamilton ultimo

Pole position di Lando Norris nelle qualifiche del GP di Las Vegas movimentate soprattutto nella sua prima parte dalla pioggia. L'asfalto bagnato ha fatto vittime illustri fin dal Q1, ad iniziare da Andrea Kimi Antonelli e Lewis Hamilton che saranno al via rispettivamente dalla penultima e dall'ultima fila.Un minuto, 47 secondi e 934 millesimi per il pilota inglese della McLaren che è alla sua terza pole consecutiva ed avrà al suo fianco Max Verstappen, con un ritardo di 323 millesimi. Seconda fila per Carlos Sainz (sotto inchiesta per essere rientrato in pista in modo pericoloso nel Q1) e George Russell, autore della pole e vincitore del GP nel 2024. Giallo Mercedes a fine prove,: team inizialmente sotto inchiesta per non aver fornito la documentazione set up prima della sessione, poi assolto dal collegio dei Commissari di Gara. Oscar Piastri al via dalla terza fila (un secondo pieno di ritardo da Norris!) insieme a Liam Lawson (Racing Bulls). Alle loro spalle Fernando Alonso (Aston Martin) e Isack Hadjar con la seconda RB. Non va oltre l'interno della quinta fila Charles Leclerc con la migliore delle Ferrari, staccato però di quasi due secondi (uno e 938 millesimi) e affiancato dalla Alpine di Pierre Gasly.