Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
PROVE UFFICIALI

Norris in pole, prima fila per Verstappen. Leclerc al via dalla quinta fila, Hamilton ultimo

Il capofila della classifica generale domina le qualifiche sull'asfalto bagnato dello Strip Circuit

di Stefano Gatti
22 Nov 2025 - 07:16
© Getty Images

© Getty Images

Pole position di Lando Norris nelle qualifiche del GP di Las Vegas movimentate soprattutto nella sua prima parte dalla pioggia. L'asfalto bagnato ha fatto vittime illustri fin dal Q1, ad iniziare da Andrea Kimi Antonelli e Lewis Hamilton che saranno al via rispettivamente dalla penultima e dall'ultima fila.Un minuto, 47 secondi e 934 millesimi per il pilota inglese della McLaren che è alla sua terza pole consecutiva ed avrà al suo fianco Max Verstappen, con un ritardo di 323 millesimi. Seconda fila per Carlos Sainz (sotto inchiesta per essere rientrato in pista in modo pericoloso nel Q1) e George Russell, autore della pole e vincitore del GP nel 2024. Giallo Mercedes a fine prove,: team inizialmente sotto inchiesta per non aver fornito la documentazione set up prima della sessione, poi assolto dal collegio dei Commissari di Gara. Oscar Piastri al via dalla terza fila (un secondo pieno di ritardo da Norris!) insieme a Liam Lawson (Racing Bulls). Alle loro spalle Fernando Alonso (Aston Martin) e Isack Hadjar con la seconda RB. Non va oltre l'interno della quinta fila Charles Leclerc con la migliore delle Ferrari, staccato però di quasi due secondi (uno e 938 millesimi) e affiancato dalla Alpine di Pierre Gasly.

La seconda metà della griglia parte dalla sesta fila occupata al suo interno da Nico Hulkenberg con la migliore delle Sauber e all'esterno da Lance Stroll con la Aston Martin. Alle loro spalle è la coppia Haas formata da Esteban Ocon e Oliver Bearman a monopolizzare la settima. Franco Colapinto apre la fila otto, completata da Alexander Albon, prima vittima del taglio iniziale (Q1) concluso dal pilota Williams a muro, danneggiando la sospensione anteriore destra. Nona fila per Andrea Kimi Antonelli e per l'altro rookie Gabriel Bortoleto (Sauber).

© Getty Images

© Getty Images

Decima e ultima fila per Yuki Tsunoda con la Red Bull e per Lewis Hamilton con la Ferrari, tratto in inganno nella battute finali del Q1 dalle luci di segnalazione che indicavano una situazione di pericolo (Bearman). Il sette volte iridato era convinto di aver preso bandiera (luce rossa sulla start line) mentre era ancora verde su quella del traguardo che la precede di qualche decina di metri. Hamilton in carriera non era mai caduto così in basso in "normali" condizioni di qualifica. 

formula 1
gp di las vegas
prove ufficiali
norris
pole
prima fila
verstappen
leclerc
hamilton
ultimo

Ultimi video

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

I più visti di Formula 1

Antonelli: "Con Sinner organizzeremo presto una gara di kart"

Norris mette le mani avanti, Antonelli e Leclerc nella sua scia

Leclerc: "Le parole di Elkann? Ho parlato con lui, vuole il massimo"

Leclerc pensa positivo: "Ottimista per la qualifica!" Hamilton: "Mi è mancato un giro pulito ma sono fiducioso"

Tutti i colori di Las Vegas: livree speciali per il GP nella città del gioco d'azzardo

Verstappen: "Orgoglioso della rimonta, ora servirebbe tanta fortuna"

Notizie del giorno
Vedi tutti
07:18
Norris: "Sarà interessante con Max al via". Verstappen: "Ho rischiato ma ero lontano"
07:16
Piove sul bagnato: Norris in pole a Las Vegas, Ferrari a picco
07:12
Leclerc duro: "Con la pioggia la stessa storia da sette anni". Hamilton: "Gomme di ghiaccio, non ho molto da dire"
07:04
Fiorentina-Juve: faccia a faccia per rilanciarsi. Conte sfida Palladino per riprendersi il Napoli
07:01
Addio Ornella Vanoni: quella battuta sul Milan dopo le parole di Bonny