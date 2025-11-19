Tutti i colori di Las Vegas: livree speciali per il GP nella città del gioco d'azzardo

I colori della Formula Uno si apprestano ad accendere la notte di Las Vegas. Ben quattro delle dieci squadre che prendono parte al Mondiale hanno già offerto un'anteprima delle livree speciali che adotteranno per il ventiduesimo appuntamento del Mondiale e chissà che altre non abbiano in serbo qualche sorpresa (sostanziale o anche solo di dettaglio) al momento di scendere in pista per i primi turni di prove libere sulla Strip. Quattro... and counting, insomma. Intanto Williams, Racing Bulls, Sauber e Alpine. Le quattro squadre che occupano attualmente la quinta, la sesta, la nona e la decima casella della classifica Costruttori azzardano (il termine è adeguato, visto il contesto!) un look per così dire fuori ordinanza destinato comunque a catturare l'attenzione nella tre giorni di Las Vegas. Aprite bene gli occhi quindi e non lasciatevi disorientare dalle apparenze.