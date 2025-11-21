Norris brucia Antonelli e Leclerc, top ten per Hamilton. Piastri in ritardo

È di Lando Norris il miglior tempo nel secondo turno di prove libere sullo Strip Circuit di Las Vegas. Il leader del Mondiale dichiara le sue intenzioni e chiude il suo time attack in un minuto, 33 secondi e 602 millesimi. Dietro al pilota inglese della McLaren ci sono Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes (staccato di soli 29 millesimi) e Charles Leclerc con la Ferrari (+0.161) che era stato il più veloce nel primo turno di prove. Nei minuti finali il monegasco (già autore di un "lungo" a metà sessione) si è fermato in un giro di lancio (curva 5) a causa di un problema al cambio, la cui entità è attualmente da valutare. Dopo le prove Leclerc è stato convocato in Direzione Gara per non aver riposizionato correttamente il volante e non aver spento l'ERS (il sistema di recupero di energia) dopo il suo stop. Il Collegio dei Commissari non ha ritenuto di dare seguito alla convocazione: nessun provvedimento è stato preso nei confronti del ferrarista.