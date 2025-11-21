Leclerc pensa positivo: "Ottimista per la qualifica!" Hamilton: "Mi è mancato un giro pulito ma sono fiducioso"

"Il nostro passo oggi è stato solido e penso che siamo in una posizione relativamente buona. Detto questo, i nostri rivali sono forti e dobbiamo aspettare di vedere come andranno le cose in qualifica. Mi aspetto una lotta molto serrata, spero che potremo lavorare partendo da quanto di positivo fatto oggi e di essere in lotta per una posizione di vertice. Nel preparare la giornata di sabato cercheremo di anticipare le condizioni che troveremo poi in qualifica e di iniziare con il piede giusto. Nel primo settore direi che siamo a posto. Certo, le bandiere gialle e quelle rosse ci hanno ostacolato ma da questo punto di vista è lo stesso per tutti. Sono ottimista per la qualifica. Per quanto riguarda la convocazione dai Commissari di Gara, io il volante lo avevo rimesso. È stata solo un'incomprensione".