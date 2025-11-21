Leclerc pensa positivo: "Ottimista per la qualifica!" Hamilton: "Mi è mancato un giro pulito ma sono fiducioso"

I piloti delle Rosse guardano alle qualifiche di Las Vegas come ad una buona opportunità di brillare
© Getty Images
CHARLES LECLERC
"Il nostro passo oggi è stato solido e penso che siamo in una posizione relativamente buona. Detto questo, i nostri rivali sono forti e dobbiamo aspettare di vedere come andranno le cose in qualifica. Mi aspetto una lotta molto serrata, spero che potremo lavorare partendo da quanto di positivo fatto oggi e di essere in lotta per una posizione di vertice. Nel preparare la giornata di sabato cercheremo di anticipare le condizioni che troveremo poi in qualifica e di iniziare con il piede giusto. Nel primo settore direi che siamo a posto. Certo, le bandiere gialle e quelle rosse ci hanno ostacolato ma da questo punto di vista è lo stesso per tutti. Sono ottimista per la qualifica. Per quanto riguarda la convocazione dai Commissari di Gara, io il volante lo avevo rimesso. È stata solo un'incomprensione".
LEWIS HAMILTON
"Sono discretamente soddifatto: la FP2è stata una buona sessione: abbiamo fatto alcuni cambiamenti importanti e la vettura è migliorata molto rispetto al primo turno. Anche se i risultati non lo mostrano, mi sento abbastanza fiducioso. È stato un peccato non riuscire a completare un giro con la gomma Soft. A causa del problema del tombino oggi nessuno è riuscito a fare dei long run veri e propri: siamo tutti nella stessa barca. Il primo settore intanto è okay Domani potrebbe piovere e se sarà così mi aspetto una giornata molto impegnativa, ma ho delle buone sensazioni".
FP1
Programma completato per Charles e Lewis che hanno provato due delle tre mescole a disposizione. L’asfalto dello Strip Circuit si è rivelato particolarmente sporco, con una scarsissima aderenza che si è aggiunta alle temperature basse. Tutto questo ha contribuito ad avere una grande evoluzione dei tempi in pista. Entrambi i piloti hanno girato con basso carico di carburante per gran parte del tempo per provare in configurazione gara solo nell’ultima parte della sessione, rimontando le gomme Medium di inizio turno.
FP2
Il turno è iniziato con la pista umida e questo ha fatto sì che tutti i piloti attendessero alcuni minuti prima di lasciare i garage. Una volta ancora si è assistito a una grande evoluzione del tracciato, che permetteva di migliorare giro dopo giro. A venti minuti dal termine la sessione è stata sospesa per circa dieci minuti a causa di un problema con un tombino senza che Charles e Lewis riuscissero a far segnare un tempo competitivo con le gomme Soft. La sessione è ripresa a sette minuti dal termine: Charles ha accusato un problema al volante e ha parcheggiato in una via di fuga, ma poco dopo il turno è stato definitivamente sospeso per un nuovo problema con un tombino.