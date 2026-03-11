Dichiarazioni

Johnny Herbert contro la Formula 1: "Eau Rouge la potrebbe fare pure mia nonna"

L'ex pilota non ha risparmiato le critiche alle nuove monoposto

di Redazione
11 Mar 2026 - 16:10
© Getty Images

© Getty Images

Sono sempre più numerose le voci di dissenso che si alzano nei confronti di questa nuova Formula 1. Dai protagonisti di oggi a chi protagonista fu, come Johnny Herbert: ex pilota che ha corso nella massima divisione del motorsport tra il 1989 e il 2000. Un purista, abituato ai motori aspirati e alle monoposto con cambio manuale, dure e pure. Insomma, l'esatto opposto di oggi.
Giù duro
Durante un'intervista rilasciata a Snabbare, l'inglese non si è risparmiato: "Da ex pilota e ora appassionato, non voglio pensare a clipping, boost, modalità di sorpasso e ali attive voglio solo vedere i piloti messi alla prova, ma non vengono messi alla prova nel modo giusto. Vengono messi alla prova come in un videogioco. È questo lo spirito della F1? Pulsanti da premere al momento giusto? Dov’è finita l’abilità? Chiunque può farlo, persino mia nonna potrebbe affrontare Eau Rouge con queste macchina". Troppo artificiali, almeno secondo lui.
Il pilota è messo in secondo piano
La filosofia di Herbert può essere riassunto nella superiorità della tecnica automobilistica nei confronti del talento del pilota: "Le vere auto di Formula 1 ora non ci sono più la capacità di un Max, di un Lewis, di un Senna, di un Prost, di uno Schumacher, di essere sempre in grado di spingersi oltre i limiti, di controllare la velocità dell’auto in quelle curve ad altissima velocità come quelle che abbiamo a Melbourne, era ciò che metteva davvero alla prova il pilota. Abbiamo quasi perso tutto questo, si sta perdendo quello che dovrebbe essere il dna delle corse, la tecnologia si è spinta troppo oltre”. Difficile pensare che Herbert passerà i fine settimana di gara davanti alla TV.

johnny herbert
formula 1
f1 2026

Ultimi video

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

01:00
Video Red Bull

Verstappen in Mercedes, l'annuncio è virale

00:17
Toto Wolff, ma che combini?

Toto Wolff, ma che combini?

01:26
13 SRV F1 COME CAMBIA LA GUIDA OK

Formula 1, rivoluzione alla guida: i nuovi motori e la sfida dei piloti per il recupero di energia

00:06
Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

Missili iraniani vicino al circuito del Bahrain

00:17
Formula 1

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

01:03
poke

"Qual è il tuo Pokémon preferito?": anche Leclerc e Yamal rispondono

00:48
micklego

Mick Schumacher per Lego: "I miei primi ricordi di papà pilota sono con la Ferrari "F2004"

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

00:14
Hamilton e Leclerc, che siparietto

Hamilton e Leclerc, che siparietto

01:31
La nuova Ferrari SF-26

La nuova Ferrari SF-26

01:55
Ferrari, parla Leclerc

Ferrari, la promessa di Leclerc ai tifosi

03:45
DICH LECLERC FERRARI DICH

Leclerc: "Dobbiamo portare la Ferrari dove merita"

01:36
MCH PRIMI GIRI FERRARI MCH

La Ferrari SF-26 ruggisce a Fiorano: primi giri con Hamilton

01:17
MCH FERRARI PER SITO 23/1 MCH

La Ferrari presenta la SF-26: livrea, dettagli e tutte le novità

I più visti di Formula 1

F1, in Cina parte l'Academy: ecco la pilota della Ferrari

Leclerc: "Non sono per niente contento". Hamilton: "Con un paio di giri in più avrei superato Charles"

I team clienti contro Mercedes. McLaren: "Da settimane chiediamo informazioni"

Doppietta Mercedes a Melbourne con Russell e Antonelli. Podio Ferrari con Leclerc

Ferrari in viola a Shanghai: celebra il cavallo di fuoco

Verstappen "passa" in Mercedes: "Il Nurburgring è un posto speciale"

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:41
Inter, Ausilio allo stadio per Atalanta-Bayern: da Goretzka a Carnesecchi, i nomi in ballo per l'estate
16:27
Cagliari, grave infortunio per Idrissi: il comunicato del club
16:23
Campo dei Fiori Trail in doppia cifra: passerella di campioni sul Lago di Varese
16:10
Johnny Herbert contro la Formula 1: "Eau Rouge la potrebbe fare pure mia nonna"
15:57
Europa League, rifinitura Roma: ancora lavoro a parte per Soulé