Formula 1
FORMULA 1

Imola, shakedown per VCARB03 di Racing Bulls: al volante c'è Lawson

Il neozelandese "scalda" la sua nuova monoposto equipaggiata dalla power unit Red Bull Ford in vista dei test di Barcellona

di Stefano Gatti
20 Gen 2026 - 15:17
© Davide Cavazza

© Davide Cavazza

Primi giri sulla pista di casa - quella di Imola - per la VCARB03 di VISA Cash App Racing Bulls. Affidata a Liam Lawson, la monoposto ha coperto tre giri (il massimo consentito nella modalità Demonstration Event) con pneumatici ugualmente "demo" da bagnato. Il tracciato dell'autodromo intitolato ad "Enzo e Dino Ferrari" (uscito quest'anno dal calendario iridato) era umido in ogni sua parte. Ad osservare dai box il suo compagno di squadra neozelandese c'era Arvin Lindblad, al momento l'unico esordiente nel Mondiale del 2026. Il diciottenne rookie inglese dovrebbe scendere in pista - alternandosi con lo stesso Lawson - nella giornata di mercoledì 21 gennaio per il filming day, quando il team avrà la possibilità di coprire duecento chilometri, una quarantina di giri circa. 

